Il mistero della maglia numero 5: il Celta Vigo scrive a Madonna

Trentasei anni dopo lo storico concerto al Balaídos, la presidente Marián Mouriño lancia un appello pubblico alla Regina del Pop. L'obiettivo è recuperare l'iconica divisa indossata dalla cantante nel 1990,

Danilo Loda 5 marzo - 14:06

Nel mondo del calcio ci sono "reliquie" che valgono molto più di un trofeo in bacheca. Per il Celta Vigo, una di queste è una semplice maglietta azzurra con il numero 5 sulla schiena. Non una divisa qualsiasi, ma quella che Madonna indossò sul palco dello stadio Balaídos il 29 luglio 1990, durante una delle tappe del suo celebre Blond Ambition Tour. Da quel momento, l'immagine della popstar con i colori del club è diventata un simbolo della città, ma il capo originale è svanito nel nulla. Oggi, a distanza di tre decenni, la presidente Marián Mouriño ha deciso di rompere gli indugi, scrivendo una lettera aperta direttamente alla regina del pop per chiederle aiuto nel ritrovare quel "capo unico e irripetibile".

Un’icona scomparsa nel tempo — Il concerto del 1990 fu un evento epocale per Vigo. Vedere l'artista più famosa del mondo omaggiare la squadra locale indossando la maglia che solitamente apparteneva al difensore Espinosa fu un colpo di fulmine collettivo. Tuttavia, calato il sipario, della maglietta si persero le tracce. Il club ha rivelato di aver condotto indagini private per anni, cercando di capire se fosse finita in una collezione privata, in un archivio della cantante o se fosse stata semplicemente regalata a qualcuno dello staff dopo lo show. Le ricerche, però, sono finite in un vicolo cieco, spingendo la società a tentare la carta della mobilitazione pubblica.

L'appello della presidente del Celta Vigo a Madonna — Nella sua lettera, la presidente Mouriño sottolinea come quella maglia non sia solo un oggetto di merchandising, ma un frammento fondamentale del patrimonio emotivo del Celta. Il club ha attivato canali ufficiali e un link dedicato per raccogliere segnalazioni dai tifosi e da chiunque possa avere informazioni utili. "Trentasei anni dopo, chiediamo aiuto per riportare a casa un pezzo della nostra storia", recita l'appello. L'idea è quella di inserire il cimelio negli archivi storici della società, rendendolo fruibile a tutta la comunità dei tifosi.

Il grande tributo prima del Real Madrid — Il tempismo della campagna non è casuale. Questo venerdì, pochi istanti prima del fischio d'inizio del big match contro il Real Madrid, il Celta Vigo dedicherà un tributo speciale a Madonna proprio sul prato del Balaídos. Alle ore 20:45, approfittando della ribalta internazionale che solo una sfida contro i Blancos può garantire, il club celebrerà quel legame storico nato negli anni '90. Questa iniziativa conferma la nuova linea comunicativa del Celta, che sotto la guida di Mouriño ha saputo fondere sport e cultura pop — si pensi alla collaborazione con C. Tangana per l'inno del centenario — trasformando il calcio in un'esperienza d'identità che va ben oltre i novanta minuti di gioco.

