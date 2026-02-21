Il classe 2004, sta stregando il club spagnolo a suon di prestazioni sempre più incoraggianti. Non si esclude che alcuni top club europei possano aver messo gli occhi su di lui che, intanto, continua a segnare.

Il centrocampista del Celta Vigo Williot Swedberg, scozzese di nascita, ha da poche settimane compiuto 22 anni. Gli occhi dell'Europa, però, lo puntano senza troppe esitazioni. È lui il gioiello sfornato dal club spagnolo che, per il momento, se lo tiene molto stretto.

Swedberg incanta tutti e i numeri gli danno ragione — Ben 6 gol come mai fino a ora aveva fatto, l'ultimo dei quali arrivato proprio nella gara disputata in Grecia contro il PAOK nei playoff per gli ottavi di finale dell'Europa League. Una vittoria importante per gli spagnoli che ha incanalato la qualificazione, da perfezionare al ritorno. Intanto, come detto, questa gara ha messo sotto i riflettori il talento classe 2004 di Williot Swedberg. Blindato da un contratto fino al 2029, con un valore di mercato che già si attesta tra i 9 e i 10 milioni di euro, il ragazzo si sta facendo notare.

Tre conclusioni totali nell'ultimo match in appena 66 minuti disputati. 0.66 xG e un gol messo a referto al 43° del primo tempo. Tutti e tre i tiri hanno centrato lo specchio della porta. Oltre a una spiccata offensività dunque, e una ottima visione della porta, Swedberg non manca di capcaità difensive, testimoniate dai tre contrasti vinti sui 4 tentati e di un tackle affondato con successo.

Swedberg brilla con il Celta Vigo e nel calcio "dei grandi" — Quella attuale è la quarta annata con la maglia del Celta Vigo. Nella prima si era limitato ad assaporare il calcio che conta, nelle successive due si è fatto spazio senza mai superare quota 5 gol. Oggi, invece, l'esterno offensivo continua ad accumulare minuti ed ha giocato da titolare le ultime due uscite, sebbene sia stato sostituito.

Le 24 gare complessivamente disputate per un totale di 1136 minuti lanciano Williot Swedberg ufficialmente tra i grandi. Importante sottolineare come 3 dei 6 gol siano arrivati in Europa League: niente male.