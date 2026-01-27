Alcuni tifosi del PAOK Salonicco, in viaggio per seguire la squadra a Lione, sono rimasti coinvolti in un tragico incidente che ha spezzato la vita a 7 persone, ferendone altre tre.

Francesco Lovino Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 21:09)

Un viaggio come tanti altri che li avrebbe dovuti portare in Francia. Qui alcuni tifosi del PAOK Salonicco volevano assistere al prossimo match della propria squadra del cuore valida, che affronterà il Lione per l'ottava e ultima giornata dell'Europa League. Il loro percorso, però, si è tragicamente interrotto in Romania in seguito ad un fatale incidente.

Incidente mortale per 7 tifosi del Paok: la ricostruzione — Sette morti e tre feriti ricoverati d'urgenza: questo è il bilancio tragico che viene tratto dai media rumeni. I 10 erano tutti sostenitori della squadra greca, a bordo di un minivan nero che aveva sorpassato un veicolo intorno alle 13. Nonostante il conducente avesse provato a rientrare immediatamente nella sua corsia, non c'è stato nulla da fare.

Un camion che viaggiava in senso contrario, infatti, lo ha sbalzato via spargendo i detriti del veicolo su tutta la carreggiata.

Il tutto è accaduto in Romania occidentale, sull'autostrada E70 che lega le città di Caransebes e Lugoj. "Un veicolo di primo soccorso, un veicolo di estricazione, un'autopompa e veicoli per il trasporto del personale sono stati immediatamente inviati sulla scena". Questo è quanto comunicato dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente a seguito della fatalità.

Le condoglianze del sindaco di Salonicco — Detto che ci siano indagini ancora in corso sull'incidente per eventuali ulteriori accertamenti, adesso è il tempo del silenzio e della vicinanza verso le persone care alla vittime. Così il sindaco di Salonicco si è espresso sull'accaduto: "I nostri pensieri sono con i tifosi del PAOK che hanno perso la vita in Romania, mentre si recano alla partita in trasferta della loro amata squadra. Le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente e una pronta guarigione ai feriti."

Purtroppo, viste le condizioni atmosferiche avverse, le ambulanze hanno fatto più fatica ad arrivare sul luogo della strage. Sembra che le vittime abbiano avuto tutte tra i 28 e i 30 anni di età.