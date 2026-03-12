Negli anni '90 fu dominio assoluto del calcio italiano. Bologna e Roma va ad aggiungersi ad una lunga lista di sfide tra club italiani

Mattia Celio Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 09:02)

Gli ottavi di finale di Europa League hanno regalato un derby tutto italiano, quello tra Roma e Bologna. Da una parte, il nostro paese ha la certezza di avere già una squadra ai quarti, ma dall’altra c'è il rammarico per una sfida fratricida tra due club che, con un altro percorso, sarebbero entrambi potuti andare ancora più avanti. Ma l’urna ha deciso così. Andiamo a rivedere tutti gli altri incroci tra due squadre tricolori in Europa League.

Bologna-Roma, una nuova sfida tricolore da aggiungere ad una grande collezione. Ecco gli altri incroci tra italiane — La Roma, in un certo senso, dovrebbe essere abituata ad incrociare squadre italiane in Europa League. Per i giallorossi, infatti, il Bolognasarà il suo quarto avversario proveniente dalla Serie A. La prima volta accadde quando la competizione si chiamava ancora Coppa UEFA. Era la finale edizione 1990-91, nella quale l'allora squadra di Ottavio Bianchi sfidò l'Inter di Giovanni Trapattoni. Il trofeo si assegnava tramite una doppia sfida andata e ritorno. Al Meazza i neroazzurri vinsero 2-0. Inutile l'1-0 giallorosso all'Olimpico che, dunque, permise alla Beneamata di portarsi a casa la competizione.

Un risultato negativo, come quello dei quarti di finale di Europa League 2014/15, in cui i giallorossi di Rudi Garcia furono eliminati dalla Fiorentina dell'ex bandiera Vincenzo Montella. Dopo l'1-1 all'Artemio Franchi, i Viola travolsero i giallorossi all'Olimpico con un secco 3-0. È invece andata meglio nel derby più recente, quello con il Milan nei quarti di finale dell’edizione 2023/24, quando i capitolini passarono il turno vincendo sia all’andata (1-0 a Milano) che al ritorno (2-1 a Roma).

Rispetto alla Champions League, la Coppa UEFA/Europa League è la competizione in cui, soprattutto negli anni Novanta, le italiane l’hanno fatta spesso da padrone. Al punto che tra 1990 e 1998, ci sono stati quattro casi di finali tutte tricolori. La prima è quella tra Juventus e Fiorentina nell’edizione 1989/90, terminata con la vittoria dei bianconeri con un 3-1 a Torino e uno 0-0 sul neutro di Avellino.

La seconda è stata, appunto, quella già citata tra Roma e Inter nel 1991. Nel 1995, invece, furono Juventus e Parma a contendersi il trofeo. In quel caso ad avere la meglio furono i ducali grazie alla vittoria per 1-0 al Tardini e un 1-1 al ritorno al Delle Alpi. L’ultima finale tutta italiana (almeno in Coppa UEFA) è quella del 1998, la prima giocata in gara unica, in cui si sono affrontate a Parigi Inter e Lazio, con uno show di Ronaldo il Fenomeno in un match terminato 3-0 per i nerazzurri.

Ma le finali sono solo un assaggio del dominio del calcio italiano di quei tempi. Nel 1989, per esempio, il Napoli vinse la Coppa UEFA dopo aver eliminato ai quarti di finale la Juventus. Lo stesso per l'Inter che arrivò alla finale contro la Roma del 1991 dopo aver eliminato l'Atalanta, come i partenopei, ai quarti di finale. Ma indimenticabile è stato il cammino del Cagliari nella stagione 1993-94. I sardi arrivarono alla doppia finale contro l'Inter, poi persa, dopo aver avuto la meglio clamorosamente sulla Juventus ai quarti.

Dopo la finale del 1998, il calcio italiano vedrà un brusco calo. Si dovrà aspettare ben 16 anni prima di rivedere un derby tricolore. Questa volta in Europa League. Nell'edizione 2013-14, ancora ai quarti di finale, si ritrovano l'uno contro l'altro Juventus-Fiorentina. Dopo l'1-1 allo Juventus Stadium, i bianconeri superarono i viola al ritorno grazie alla punizione di Andrea Pirlo.

