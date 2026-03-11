La sfida di andata si giocherà domani sera al Dall'Ara, mentre il ritorno all'Olimpico il prossimo giovedì: ecco dove vedere il big match dal sapore tutto italiano.

Mattia Celio Redattore 11 marzo - 15:00

Quello che l'Italia sperava non succedesse purtroppo si è verificato. Bologna-Roma, le uniche rimaste a rappresentare la Serie A in Europa League, si sfideranno negli ottavi di finale della competizione. Ciò vuol dire che una delle due squadre italiane dovrà dire addio all'Europa. La sfida di andata si giocherà domani sera al Dall'Ara, mentre il ritorno all'Olimpico il prossimo giovedì. Ecco dove vedere la partita.

Dove vedere Bologna-Roma in streaming LIVE e in diretta tv — La sfida fra Bologna e Roma sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta. Per chi invece volesse vederla in streaming lo si potrà fare tramite Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW. Per chi avesse già l'abbonamento non dovrà fare altro che inserire le credenziale, altrimenti dovrà prima di tutto creare il proprio account. Fischio di inizio alle ore 18:45.

Come arrivano alla partita le due squadre — L'Europa League è ormai diventato per il Bologna l'unica via per qualificarsi alle prossime coppe europee. Dopo il KO casalingo il Verona, la squadra di Vincenzo Italiano si trova ora a 11 lunghezze dal sesto posto occupato dalla Juventus. Dopo tre successi di fila che sembravano rilanciare la corsa dei Felsinei, la sconfitta di domenica ha reso il cammino molto più complicato. Un nuovo segnale di allarme per un Bologna in questa stagione veramente irriconoscibile.

Discorso diverso per la Roma. Nonostante la sconfitta di domenica contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi, la squadra di Gian Piero Gasperini è ancora in piena lotta per la Champions League (quinto posto a pari merito con il Como) e l'eventuale conquista dell'Europa League consentirebbe di raggiungere l'Europa che conta indipendentemente dalla posizione in classifica. Un traguardo che i giallorossi hanno tutta intenzione di raggiungere con la consapevolezza di avere tutto per riuscirci.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma — Per la sfida contro i giallorossi, Vincenzo Italiano dovrebbe schierare Orsolini dal 1' insieme a Castro, favorito su Darlinga. Bernardeschi dovrebbe invece partire dalla panchina. In porta confermato Skorupski, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Joao Mario, Vitik, Lucumì e Zortea. L'unico ballottaggio è quello tra Rowe e Cambiaghi, con il primo leggermente favorito.

Gasperini, a sua volta, dovrà fare i conti con un'assenza pesante, ovvero quella di Mancini per squalifica. Al suo posto ci sarà Ghirardi. Difesa completata da Ndicka e Celik. Non ci sarà ovviamente Dybala per infortunio (45 giorni out). Saranno da valutare Hermoso e Soulè. A guidare l'attacco sarà ovviamente Malen con l'unico dubbio Zaragoza. Probabile maglia da titolare anche per Wesley.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1):Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.