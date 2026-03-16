Rooney vuole Carrick

Carrick è subentrato a Ruben Amorim a metà gennaio. Lo United era sesto in classifica nella Premier League. Sotto la sua guida i rossi di Manchester hanno vinto il derby contro il City e dato vita ad una vera e propria scalata alla classifica. Dopo il derby, lo United ha perso solo con il Newcastle. La vittoria di ieri, contro l'Aston Villa di Emery, ha fatto arrivare i diavoli rossi in terza posizione. Secondo Rooney, Carrick deve rimanere sulla panchina della sua ex squadra anche nella prossima stagione: "Se Carrick deve ottenere l'incarico a tempo indeterminato? Al 100%. C’era bisogno di una mente lucida, di qualcuno che conoscesse l’ambiente e che dimostrasse affetto ai giocatori. Abbiamo visto i giocatori giocare con più qualità, più uniti come squadra, ora sembrano una squadra molto forte. Perché cambiare? Ha la migliore percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Manchester United dopo così tante partite".