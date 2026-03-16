In Inghilterra si discute molto sul Manchester United. In particolare la questione del momento è relativa a chi debba essere il tecnico dei Red Devils nella prossima stagione. Il dubbio, la grande domanda, riguarda Carrick? Continuare con l'uomo che dovrebbe essere solo un traghettatore? O ripartire da zero con un nome nuovo? Ha detto la sua anche una leggenda del club, Wayne Rooney, parlando ai microfoni della BBC.
LE PAROLE
Manchester United, Rooney promuove Carrick: “Bisogna confermarlo, è una mente lucida”
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Rooney vuole Carrick—
Carrick è subentrato a Ruben Amorim a metà gennaio. Lo United era sesto in classifica nella Premier League. Sotto la sua guida i rossi di Manchester hanno vinto il derby contro il City e dato vita ad una vera e propria scalata alla classifica. Dopo il derby, lo United ha perso solo con il Newcastle. La vittoria di ieri, contro l'Aston Villa di Emery, ha fatto arrivare i diavoli rossi in terza posizione. Secondo Rooney, Carrick deve rimanere sulla panchina della sua ex squadra anche nella prossima stagione: "Se Carrick deve ottenere l'incarico a tempo indeterminato? Al 100%. C’era bisogno di una mente lucida, di qualcuno che conoscesse l’ambiente e che dimostrasse affetto ai giocatori. Abbiamo visto i giocatori giocare con più qualità, più uniti come squadra, ora sembrano una squadra molto forte. Perché cambiare? Ha la migliore percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Manchester United dopo così tante partite".
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Le leggende del Manchester United sono divise—
Anche altri ex calciatori che hanno fatto la storia dello United vorrebbero vedere Carrick rimanere sulla panchina della loro ex squadra. Owen Hargreaves, che ha vinto la Champions League del 2008 al fianco di Rooney, ritiene che l'attuale tecnico sia l'uomo giusto per il futuro. Sulla stessa linea d'onda è anche Dion Dublin, che ha giocato brevemente per lo United negli anni '90. Ma ci sono anche voci contrarie a questa posizione. Due in particolare. E di un certo peso. Quella di Roy Keane, che ritiene che Carrick debba andar via anche nel caso in cui vinca tutte le partite della stagione, e quella di Gary Neville che ha ribadito la necessità di un grande nome per la panchina del Manchester United.
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