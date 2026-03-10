"Lo United è stato una m**** negli ultimi 4 match". Questo il messaggio postato e subito rimosso da Scholes. Lo scozzese, intervistato al podcast The Good, The Bad & The Foorball, ha voluto fare chiarezza e sottolineare che non era rivolto a...

Dopo le critiche ricevute nell'ultima settimana per aver criticato Carrick, Paul Scholes ha voluto mettere un punto alla questione. L'ex centrocampista del Manchester United è intervenuto pubblicamente per giustificare il post che aveva pubblicato su Instagram, dichiarando di essere stato frainteso.

La polemica — Tutto è nato per un post pubblicato su Instagram dallo stesso Scholes. Nel post, immediatamente cancellato, lo scozzese aveva scritto: "Michael ha sicuramente qualcosa di speciale, perché lo United è stato una m**** negli ultimi quattro match". Parole forti quelle rivolte da Scholes verso il suo ex compagno di squadra Michael Carrick. A queste parole, si sono aggiunte anche le critiche di altri due ex-compagni di squadra dell'allenatore, Gary Neville e Roy Keane. Tutti si sono rivelati molto critici verso Michael, nonostante i risultati ottenuti da quando siede sulla panchina dell'Old Trafford non sono così negativi, anche. A difesa del tecnico è intervenuto Patrice Evra, anche lui a Manchester negli anni di Carrick, difendendone l'operato e criticando i suoi colleghi.

Scholes si difende: "Carrick è una delle persone più simpatiche nel mondo del calcio" — Intervistato dal podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes ha voluto difendersi dalle accuse ricevute dopo il post su Instagram. Nonostante le parole sembrassero un attacco diretto a Carrick, Paul ha voluto spiegare che gli insulti non fossero rivolti a lui. "Assolutamente non avevo intenzione di essere offensivo verso Michael, è una delle persone più simpatiche che si possano conoscere nel calcio e sarebbe l’ultima persona che vorrei offendere".

Continua dicendo di aver anche scritto direttamente all'allenatore dei Red Devils per evitare incomprensioni. "Ho inviato un messaggio a Michael dicendo: ‘Guarda, non avevo intenzione di farti arrabbiare’, e lui mi ha risposto che era tranquillo. Penso che le persone abbiano interpretato diversamente da quanto intendevo. L’unica cosa che direi è che non credo abbiano giocato così bene negli ultimi quattro match ma continuano a ottenere risultati". Per finire, ha voluto elogiare le doti del suo ex compagno di squadra: "È un allenatore molto talentuoso, perché è riuscito a ottenere risultati negli ultimi quattro match, a partire dalla partita con il West Ham, quando non hanno giocato molto bene".

