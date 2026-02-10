Dopo quattro vittorie consecutive alla guida del Manchester United, l’ex difensore ritiene giusto puntare sull’attuale allenatore nonostante i rischi

Vincenzo Di Chio 10 febbraio - 20:30

Rio Ferdinand si è detto perplesso dalle dichiarazioni di Roy Keane, contrario all’idea che il Manchester United punti su Michael Carrick come allenatore a tempo pieno, arrivando addirittura a prolungargli il contratto. L’ex pilastro difensivo dei Red Devils, oggi opinionista calcistico, è invece entusiasta del lavoro svolto finora dal suo ex compagno di squadra, capace di vincere tutte e quattro le sue prime partite alla guida della squadra.

Ferdinand difende Carrick: “Allenare lo United è un rischio per chiunque” — Carrick ha assunto l’incarico di allenatore ad interim fino al termine della stagione, dopo l’esonero di Ruben Amorim, conquistando rapidamente il cuore dei tifosi del Manchester United grazie ai risultati positivi e a una proposta di gioco brillante e propositiva. Tuttavia, Roy Keane non condivide questo entusiasmo: secondo l’ex capitano irlandese, Carrick non dovrebbe essere confermato, poiché ritiene difficile mantenere un rendimento così elevato nel lungo periodo. Di tutt’altro avviso Rio Ferdinand, che sottolinea come qualsiasi allenatore chiamato a guidare il Manchester United si troverebbe comunque ad affrontare enormi difficoltà, a causa della pressione e della gloriosa storia del club.

Parlando nel suo podcast, Ferdinand ha dichiarato: "È un rischio per chiunque vada ad allenare il Manchester United. Non importa cosa faccia Carrick o come prosegua la stagione: anche se ottenesse il contratto a fine anno, il rischio esisterebbe comunque. C’è sempre una componente di rischio, ma questo vale per qualsiasi allenatore, perché stiamo parlando del Manchester United, di uno stadio caldo come Old Trafford e di tifosi che giustamente sognano di tornare grandi".

Ferdinand ha poi aggiunto come il concetto di rischio non sia esclusivo del calcio, ma presente in ogni ambito della vita: "Quattro vittorie su quattro, un momento di grande forma, e c’è chi dice che non dovrebbe ottenere il posto?".

Parole forti quelle dell’ex difensore inglese, che ha difeso apertamente il suo ex compagno di squadra, forte del momento positivo che sta attraversando e della continuità mostrata dalla squadra in questo periodo. Resta ora da vedere se Carrick riuscirà a proseguire su questa strada con i Red Devils e se il suo contratto verrà effettivamente prolungato - anche se la sensazione è che questa sia una possibilità concreta.