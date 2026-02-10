La sua sfida in poco tempo ha fatto il giro per il web e se stasera i Red Devils vinceranno il noto tifoso potrà finalmente radersi i capelli

Questa sera potrebbe finalmente essere la volta buona. Stiamo parlando di Frank Ilett, il tifoso del Manchester United diventato popolare per la sua iniziativa: non tagliarsi i capelli fino al giorno in cui i Red Devils non avessero vinto 5 partite di fila. Ebbene, quel momento potrebbe arrivare oggi. La sua iniziativa è diventata molto popolare sul web negli ultimi mesi, tra commenti e condivisioni, eppure qualcuno l'ha definitiva un semplice modo per fare soldi. Ma arriva la risposta di Ilett.

Manchester United, Frank Ilett risponde alle provocazioni: "Non ho guadagnato un soldo" — Frank Ilett, tifoso del Manchester United diventato virale per i suoi capelli non tagliati, sostiene di non aver guadagnato milioni approfittando del periodo negativo di forma della sua amata squadra negli ultimi 16 mesi. In tutto questo periodo, il ragazzo ha ottenuto visibilità sui social media dopo aver dichiarato che non si sarebbe tagliato i capelli finché lo United non avesse vinto cinque partite di fila.

Noto come The United Strand, l'attesa di quasi 500 giorni di Ilett per un taglio potrebbe finalmente concretizzarsi questa sera se i Red Devils vincessero sul campo del West Ham in Premier League. Sebbene la sua sfida abbia suscitato umorismo tra i tifosi rivali, da altri è stato accusato di aver tratto grandi benefici economici dalla caduta dello United, cosa che lui nega. Come infatti ha dichiarato al The Sun: "Non sono certo il milionario che alcuni pensano. Si è parlato molto di guadagnare milioni, ma non è così".

Ilett, originario di Oxford ma residente in Spagna, ha dichiarato che trasmetterà in diretta streaming la partita al London Stadium e che, se la sua squadra vincerà, donerà i suoi capelli alla Little Princess Trust, un'organizzazione benefica britannica che fornisce parrucche ai bambini che hanno perso i capelli a causa di malattie: "Sto organizzando una raccolta fondi per loro. Credo che finora abbiamo raccolto circa 6.000 sterline. È un'organizzazione benefica davvero fantastica, con persone fantastiche".

Che possa essere oggi il giorno tanto atteso? Tutto dipenderà dalla squadra di Michael Carrick. Proprio quest'ultimo ha lasciato un commento riguardo alla sfida di Ilett: "Certamente non entrerà nei discorsi di squadra, a livello professionale. Posso capire cosa sta succedendo e mi fa sorridere, ma alla fine non avrà alcun impatto". Anche Bruno Fernandes ha aggiunto una dichiarazione: "Non mi preoccupo se hanno bisogno di andare dal parrucchiere o no, per me non è importante".