Troppo Crystal Palace per la Fiorentina. Vanoli: “Condizionati dagli episodi”

La stagione della Fiorentina continua ad essere altalenante: sconfitta sul campo degli inglesi e adesso il passaggio del turno si complica

Gianmarco Inguscio Collaboratore 10 aprile - 12:00

Si è trattato di un giovedì europeo piuttosto amaro per il calcio italiano: il Bologna cade 1-3 in casa contro l'Aston Villa, nel match di Europa League, seguito dalla sconfitta in Conference League della Fiorentina che incassa un 3-0 netto sul campo del Crystal Palace. Coincidenze? Entrambe hanno perso contro avversarie inglesi, subito tre gol e soprattutto, recriminato per alcuni episodi di gara. Tuttavia, se consideriamo il match dei viola emerge come la formazione di Paolo Vanoli abbia dimostrato personalità sia nella prima parte di gara sia nella ripresa, ma la differenza tecnico e tattica la si evince proprio dal risultato.

Questa era una sfida importante per la Fiorentina, non solo perché si trattava del primo turno dei quarti di finale di Conference, bensì anche per voltare pagina dopo una stagione insolita e difficile, con la città Barocca che si vede costretta a lottare per la salvezza. Un paradosso anche solo pensarlo, considerando il torneo europeo ancora in atto; ma nel calcio può accadere anche questo, come dimostrato dal Tottenham. Gli Spurs lottano per lo stesso obiettivo dei viola, ma loro, addirittura, sono i campioni in carica dell'Europa League.

Fiorentina, una stagione ancora tutta da decidere — Torniamo al match. Personalità a parte, la squadra viola è apparsa passiva dinanzi all'intensità del Crystal Palace - nonostante questi ultimi si trovino in quattordicesima posizione in campionato -, infatti, la sensazione è che il match si sia chiuso già nella prima frazione di gioco, quando il parziale indicava il club inglese in vantaggio con due gol di scarto. La Fiorentina prova a reagire ma i tentativi in area di rigore avversaria si contano con il contagocce e i tiri in porta sono piuttosto sterili.

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Qualche avvisaglia arriva con la traversa di Colpani, quando scocca l'ora esatta di gioco, seguita poi dai vani tentativi di Kean e Gudmundsson. Gli undici di Vanoli appaiono lenti e prevedibili, al netto della determinazione di riprendere la gara, ma al 90' arriva la doccia fredda con il terzo gol dei padroni di casa. Un gol pesante in vista della gara di ritorno, che verrà disputata al Franchi giovedì 16 aprile alle 21:00.

Per questa sfida servirà un ritmo totalmente diverso e in zona offensiva bisognerà essere più incisivi, almeno per provare a riprendere in mano la partita. Adesso ogni partita potrebbe diventare quella decisiva: per il cammino in Conference bisognerà attendere l'esito del secondo turno, mentre per restare in Serie A, ci vorrà ancora tempo. Poco tempo, ma sarà quello decisivo.

Le parole di Paolo Vanoli dopo il ko europeo — Al termine della gara, il tecnico dei viola, Paolo Vanoli, ha affermato di essere comunque soddisfatto della prestazione della squadra: "Abbiamo avuto un approccio positivo fino al rigore che ci ha un po' destabilizzati. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere personalità, ma sapevamo di affrontare una squadra forte fisicamente e tecnicamente". Poi ha aggiunto: "Ci è mancato solo il gol che ci avrebbe aiutato a riaprire la qualificazione. Cosa ho detto ai ragazzi? Non ho nulla da recriminare nei loro confronti".