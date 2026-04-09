Il Tottenham sta vivendo una stagione difficile e a confermalo sono i numeri in Premier League: ad oggi, infatti, gli Spurs si trovano in piena zona retrocessione al diciassettesimo posto, con appena 30 punti conquistati. Ma non è tutto, poiché la squadra è senza vittorie dall'inizio del 2026. Nelle altre competizioni, invece, il cammino in FA Cup si è interrotto ai trentaduesimi di finale contro l'Aston Villa, mentre in Champions League sono stati superati dall'Atletico Madrid, nella sfida valida per gli ottavi di finale.
PREMIER LEAGUE
Tottenham, Xavi Simons sottotono: la cura De Zerbi per rilanciarsi
Tutto questo è accaduto con una grandissimo paradosso: il Tottenham ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Un traguardo ambizioso, ma del tutto annebbiato dai risultati della stagione in corso. A vivere una stagione sottotono è anche il centrocampista offensivo Xavi Simons, arrivato nella finestra di mercato estiva dal Lipsia, ma che ha all'attivo soltanto 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Un bottino piuttosto povero per il classe 2003, pagato 65 milioni di euro.
Tottenham, Simons a caccia di riscatto dopo un periodo negativo
Al riguardo si è espressa la presentatrice di talkSPORT, Abbi Summers, che ha affermato: "Penso che lo stile di gioco di Roberto De Zerbi possa permettere e Simons di esprimersi meglio. Di certo, avrà le stesse tempistiche di gioco, ma dovrà essere ancora più veloce, oltre che più forte". Il centrocampista offensivo è stato escluso dalle ultime partite dal precedente tecnico, Igor Tudor, poi esonerato. Poi Summers ha continuato: "De Zerbi potrà essere finalmente l'allenatore giusto per le sue caratteristiche giocando in modo più offensivo, da vero numero dieci".
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La sensazione è che questa possa essere un'opportunità importante per tutti: per il Tottenham che è in piena lotta salvezza, così come per De Zerbi, dopo l'esperienza altalenante al Marsiglia, senza dimenticare proprio il calciatore olandese, a caccia di riscatto. Simons ha soltanto 22 anni, ma nel finale di stagione porterà con sé un peso specifico notevole: conquistare la salvezza e soprattutto, tornare al centro del progetto del club inglese per continuare ad ambire a traguardi importanti.
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