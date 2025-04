Il racconto di una sfida che infiamma la capitale del Regno Unito attraverso le curiosità e le statistiche dei precedenti incroci.

Samuele Amato 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 10:33)

Un derby di fuoco quello che attende i tifosi e gli appassionati del calcio inglese. La storica rivalità tra West e North London andrà in campo questo giovedì, 3 aprile alle ore 21, per chiudere la 30esima giornata di Premier League. Nella splendida cornice dello Stamford Bridge della capitale britannica si giocherà il 174esimo incrocio tra Blues e Spurs: Chelsea-Tottenham.

Chelsea-Tottenham, dalla Cockney Final ai 16 anni di assolo Blues — Una rivalità che si ripete dal 18 dicembre 1909 - quando il campionato di massima serie in terra britannica si chiamava First Division. Da quel giorno, Chelsea e Tottenham hanno dato via ad una tradizione calcistica importante, dove l'agonismo sul campo si è unito al sentimento del classico confronto tra due squadre della stessa città.

Incrocio che negli anni si è acceso sempre di più, soprattutto per via di partite decisive. Come, ad esempio, la finale di FA Cup del 1967, vinta dal Tottenham per 2 a 1. Si tratta della "Cockney Final Cup" che diede al via al sentimento di rivalità tra le due squadre. Ulteriore benzina sul fuoco viene gettata qualche anno più tardi, nella stagione 1974/75. In quel caso, gli Spurs ottennero una vittoria nello scontro diretto per non retrocedere a due giornate dalla fine - una triste sorte che toccò al Chelsea.

Eppure, nelle stagioni a seguire, sono stati i west-londoners a mettere in atto una striscia di imbattibilità negli scontri diretti con i rivali cittadini. A partire dagli anni Novanta, per 16 anni, il Chelsea è rimasto imbattuto nel derby contro il Tottenham in campionato. Una lunghissimo regno Blues in Premier League che è iniziato il 1° dicembre 1990 ed è finito il 5 novembre 2006 (trionfo bianco-blu per 2 a 1). In mezzo, però, c'è l'unica vittoria dei Lilywhites in EFL Cup (stagione 2001/02): un 5 a 1 casalingo che gli valse l'approdo in finale, poi persa contro il Blackburn Rovers.

Ancora più lungo il periodo del mancato successo a Stamford Bridge. Al pari dell'inizio dei 16 anni di dominio Blues, la partita Chelsea-Tottenham è sembrata un tabù per gli Spurs fino al 1° aprile 2018. In quell'occasione, il vantaggio di Alvaro Morata per i padroni di casa è stato vanificato dalla rete di Christian Eriksen e la doppietta di Delle Alli.

Chelsea-Tottenham: bilancio e ultimi precedenti — Quello di giovedì 3 aprile sarà - stando alle statistiche fornite da Transfermarkt - il 174esimo derby. Il bilancio complessivo racconta di una certa supremazia dei west-londoners, confermata dai numeri. Infatti, nelle 173 sfide tra i due club, il Chelsea ha vinto per 79 volte; contro le 54 vittorie del Tottenham. A questi dati vanno aggiunti i 40 pareggi. Una lunga storia di rivalità dove sono stati segnati 524 gol complessivi - di cui 280 segnati dai Blues e 244 dagli Spurs.

Un altro dato è che, nonostante il Tottenham sia riuscito a interrompere la maledizione dello stadio di Fulham Road nel 2018, è dallo stesso anno che non trova la vittoria in casa dei leoni blu. Nelle ultime sei stagioni, esclusa l'attuale, Chelsea-Tottenham in Premier League ha visto trionfare i padroni di casa per quattro volte. I bottini meno amari per gli ospiti sono i due pareggi nelle stagioni 2020/21 (partita senza reti) e 2022/23 (2 a 2). Quest'ultima partita ha, inoltre, interrotto un digiuno di sei partite senza gol in casa dei Blues. Quel Chelsea-Tottenham, giocatosi ad agosto 2022, fu anche teatro del faccia a faccia tra Thomas Tuchel e Antonio Conte.

Le ultime tre sfide tra west-londoners e north-londoners sono state a senso unico. Il Chelsea, infatti, non perde dalla sfida del New White Hart Lane del febbraio 2023 (2 a 0 del Tottenham). Nella scorsa stagione, i Blues si sono imposti per 4 a 1 nella gara d'andata e per 2 a 0 nel ritorno. Mentre la partita d'andata della stagione corrente è terminata per 4 a 3: prima il doppio vantaggio degli Spurs, poi la rimonta di quattro gol (con la doppietta di Cole Palmer); con la partita che viene chiusa dal gol di Heung-min Son.