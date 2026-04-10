Il Bologna gioca e convince, ma paga a caro prezzo qualche errore di troppo. Il ritorno sarà un ostacolo alto, ma Italiano vuole provarci

Gianmarco Inguscio Collaboratore 10 aprile - 11:04

Affermare che ha fatto quasi tutto il Bologna non sarebbe poi così fuori luogo. Una partita che ha visto la formazione rossoblù mettere in difficoltà un Aston Villa che in Premier League lotta per un posto in Champions League - traguardo già raggiunto dal Bologna nel 2024 -, ma quando il direttore di gara decreta la parola fine sul match, il tabellone del Dall'Ara indica il punteggio di 1-3 in favore del club inglese. La prima della doppia sfida di Europa League, termine dunque con un ko pesante e inaspettato, soprattutto dopo un primo tempo in cui i padroni di casa dimostrano di essere all'altezza dei rivali, anzi, a tratti superiori.

Tuttavia, il Bologna ha molto da recriminare per l'andamento del match: tutto inizia da un gol annullato per fuorigioco a Castro, seguito da un palo di Bernardeschi. Poco dopo la beffa: gli ospiti vanno in vantaggio prima dell'intervallo. Ma non è tutto, perché se il primo gol è stato propiziato da un'uscita sbagliata di Ravaglia, il secondo nasce da un errore di disimpegno di Heggem, infine in occasione del terzo e ultimo gol degli inglesi, Watkins viene lasciato tutto solo dopo l'esecuzione di un corner. Unica nota positiva? Il gol di Rowe al 90' che aveva riaperto la partita prima del gol di Watkins.

Bologna-Aston Villa: un risultato che pesa per la gara di ritorno — Parlare di disfatta sarebbe forse eccessivo, eppure sembra essere il termine giusto che riassume la serata europea di Orsolini e compagni. La sensazione è che, se questa squadra non si fosse resa protagonista di errori piuttosto evidenti, avrebbe potuto non solo andare in vantaggio contro gli inglesi, ma anche provare a vincere un match senza dubbio difficile, ma non impossibile. Nonostante gli errori, il Bologna ha dimostrato di meritare un piazzamento in Europa, anche se attualmente si trova in ottava posizione in Serie A, a 9 punti di distanza dal sesto posto riservato alla qualificazione in Conference League.

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Cosa servirà per la gara di ritorno al Villa Park, in programma giovedì 16 aprile alle 21:00? Una vera missione. Ribaltare il risultato non sarà facile, considerando che gli undici di Italiano dovranno vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno, o con due per trascinare il match ai tempi supplementari. Ma nel calcio tutto è possibile e allora lasciamo che a parlare sia il campo.

Sconfitta amara per i rossoblù: le parole di Vincenzo Italiano — Al termine della partita il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato così la sconfitta ai microfoni di Sky: "Siamo rimasti in partita per tutta la gara, ma se commetti errori pesanti poi vieni castigato. Sono soddisfatto che la mia squadra ha messo in difficoltà quella che secondo me vincerà la competizione. L'Aston Villa ha un livello di qualità molto alto, eppure, noi abbiamo fatto la nostra prestazione. Dobbiamo essere completi e non commettere errori". Poi ha continuato: "Peccato, i ragazzi mi sono piaciuti e il terzo gol non dovevamo prenderlo". Come affronteremo il match di ritorno? "Andremo lì e faremo quello che dobbiamo fare".