Bologna-Aston Villa: doppia sfida che vale una stagione per i rossoblù

Il match di andata dei quarti di Europa League è in programma giovedì 9 aprile alle ore 21:00. Il "Dall'Ara" è pronto ad ospitare la compagine inglese dopo aver battuto la Roma

Gianmarco Inguscio Collaboratore 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 17:52)

Quando due squadre italiane si affrontano agli ottavi di finale di una competizione, che sia la Champhions, l'Europa o la Conference League, è senza dubbio motivo d'orgoglio e di spettacolo per il nostro pubblico, malgrado una delle due compagini in gioco debba poi essere sconfitta, permettendo all'altra di avanzare nel cammino. Questo è ciò che accaduto nel doppio confronto tra Bologna e Roma agli ottavi di finale di Europa League. Come sappiamo, ad avanzare al turno successivo sono stati i rossoblù di Vincenzo Italiano che, proprio questa sera alle ore 21:00, sfideranno sul terreno di gioco del "Dall'Ara" l'Aston Villa di Unay Emery.

Europa League, Bologna-Aston Villa: quale squadra avrà la meglio? — Sarà un match ad armi pari? Analizzando il percorso di entrambe le squadre nei rispettivi campionati, sembrerebbe che la bilancia penda maggiormente dal lato degli inglesi. Questi ultimi, infatti, si trovano al quarto posto in Premier League, in piena lotta per la qualificazione alla Champions. Un percorso nettamente opposto a quello del Bologna: Orsolini e compagni occupano l'ottavo posto e la prima posizione utile per l'Europa dista 9 punti. Quindi, la "stagione europea" dei rossoblù può davvero determinare l'intera annata? La sensazione è proprio questa e non stupirebbe se si concentrassero soltanto su questo obiettivo, considerando che, in campionato, seppure ancora non terminato, sia difficile raggiungere piazzamenti diversi da quello attuale.

Bologna, i numeri di una stagione altalenante e il riscatto in Europa — Come detto in precedenza, il posto occupato nella classifica di Serie A è l'ottavo, grazie ai 45 punti conquistati finora, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. Quanto alla differenza reti, ammontano a 40 i gol fatti e a 37 quelli subiti. Regna dunque l'equilibrio tra reperto difensivo e offensivo. Ma adesso vediamo anche gli altri risultati: in Coppa Italia il cammino si è interrotto ai quarti di finale contro la Lazio, mentre in Supercoppa ha vinto in semifinale contro l'Inter, perdendo successivamente la gara finale contro il Napoli.

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Infine, nella prima fase di qualificazione all'Europa League ha raggiunto il decimo posto. Nella fase successiva supera il Brann ai playoff e la Roma agli ottavi di finale. Un percorso, quello europeo, che dimostra solidità, la stessa che è mancata invece in campionato. La sfida contro la squadra della città di Birmingham permetterà al Bologna di sfruttare una carta importante, quella che potrà decidere le sorti di un'intera stagione. Ora non resta che attendere l'esito dell'incontro e lasciare che sia il campo a parlare. Le valutazioni finali? Ci sarà tempo a disposizione.