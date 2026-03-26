Il pensiero di Sammer sul futuro di Guardiola: “Deve prendersi una pausa”

L'ex ds del Bayern Monaco ha voluto dire la sua riguardo al possibile addio del tecnico alla squadra inglese.

Federico Iezzi Collaboratore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 14:52)

"Il mio istinto mi dice che qualcosa non va. Penso che dovrebbe prendersi una pausa". Sono le parole, riguardo al futuro di Pep Guardiola, dell'ex calciatore e dirigente sportivo Matthias Sammer. La questione, del resto, è calda: cosa farà il tecnico del Manchester City a fine stagione? Secondo Stammer, che lo conosce da quando tutti e due erano al Bayern Monaco con quest'ultimo in qualità di direttore sportivo dal 2012 al 2016, Guardiola deve salutare il Manchester City.

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Stagione senza trofei: Guardiola andrà via? — Non si può certo definire positiva la stagione del Manchester City. Il club è stato eliminato agli ottavi di Champions League dal Real Madrid e l'Arsenal di Arteta appare ormai lanciato alla vittoria della Premier League. Il City è distante novi punti dai Gunners. La squadra di Guardiola non funziona più bene come una volta. La vittoria nella Carabao Cup, contro l'Arsenal, ha allentanto le tensioni e rimane la possibilità di vincere la FA Cup ma le nubi sono ancora addensate e il futuro è incerto. Tutti si chiedono: l'ex tecnico del Barcellona rimarrà ai Citizens o cambierà aria? Le voci su un possibile addio ci sono e si parla anche di possibili successori nelle figure di Enzo Maresca e Xabi Alonso ma Guardiola ha un contratto che scade solo nel 2027.

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Il pensiero di Sammer — Non ha dubbi in merito Sammer, che conosce Guardiola dai tempi del Bayern Monaco. L'ex calciatore ha giocato per la Dynamo Dresda, per lo Stoccarda, per l'Inter nel 1992-93 e ha chiuso la carriera da calciatore con la maglia del Borussia Dortmund. In seguito è stato direttore sportivo del Bayern Monaco nello stesso periodo in cui Pep allenava i bavaresi. "Ho la sensazione che qualcosa non vada quando lo guardo. Gli consiglierei di prendersi una pausa. Ero molto felice quando abbiamo lavorato insieme, è stato proprio un bel periodo e lo conosco bene. Dovrebbe avere il coraggio di cambiare ora che può", ha dichiarato il tedesco a Sky Sports, facendo intendere che Guardiola dovrebbe dimettersi dalla guida Citizens alla fine di questa stagione per il suo bene.

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