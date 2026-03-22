Michael Olise sta letteralmente facendo impazzire i suoi tifosi a suon di assist, gol e giocate. Avendo fatto ammattire tutte le difese affrontate in Bundesliga, ha stabilito un record impressionante

Francesco Lovino Redattore 22 marzo - 12:00

Una vittoria agevole con uno scarto di 4 gol. Nulla di nuovo in casa del Bayern Monaco. Stavolta la vittima malcapitata è l'Union Berlino, schiacciato da un'onda d'urto senza eguali. Le firme di Olise, Gnabry - due volte - e di Kane dimostrano una superiorità imbarazzante in un campionato mai davvero in discussione. A far discutere, semmai, sono i numeri di alcuni dei fuoriclasse del Bayern, su tutti uno in particolare: Michael Olise.

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Olise stratosferico Spesso e volentieri i riflettori se li prende Harry Kane, essendo senza dubbio il miglior marcatore della squadra, con statistiche da capogiro. In questo caso, però, è lecito soffermarsi sui numeri altrettanto senza senso dell'esterno francese classe 2001. La rete che ha aperto le marcature ieri sera contro l'Union Berlino ha spianato la strada al successo netto della sua squadra. Michael Olise ha dunque realizzato l'undicesima rete in Bundesliga.

In stagione, oltre alla doppia cifra di reti, ha già da tempo superato quella degli assist forniti ai suoi compagni. Ben 17 quelli firmati da inizio anno. Nessuno come lui in campionato, oltre al fatto che in carriera mai ne aveva realizzati così tanti. Nella stagione scorsa, infatti, Olise si fermò a 15. Dunque sono 28 i contributi al gol del francese arrivato al Bayern solo nell'estate del 2024. Da quel momento ha racimolato 23 gol e 35 assist con i bavaresi.

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C'è quel dato... che fa paura — Contro le 19 squadre affrontate in Bundesliga, Michael Olise è sempre riuscito a fare la differenza. Da meno di due anni in Germania, il 2001 ha infatti sempre marcato o fornito assist contro ogni difesa che, invano, ha provato a fermarlo. Mancando ancora 7 giornate al termine della stagione, l'esterno potrebbe realizzare il numero di assist più importante in un singolo anno in Bundesliga. Questo record appartiene al momento a Thomas Muller, che proprio col Bayern Monaco mise a referto 21 assist nella stagione 2019-2020.

A mettere ancora più in evidenza l'impatto di Olise e Kane nella loro squadra ci pensa un'altra statistica. Assieme hanno realizzato 42 gol in campionato, il 43,75% dei gol di tutto il Bayern (97). Difficile pensare che possa lasciare il Bayern al termine di questa stagione, la migliore della sua carriera, sebbene si parli di un possibile interesse del Real Madrid nei suoi confronti.

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