Vincent Kompany sta costruendo una squadra perfetta. I numeri della stagione sono impressionanti: con 97 gol in 27 gare, solo 5 reti per battere il record attuale che è di 101

Francesco Di Chio 22 marzo - 10:18

Ennesima goleada del Bayern Monaco, che batte 4-0 lo Union Berlin. Con i 4 gol dell'ultima gara i bavaresi arrivano a quota 97 in stagione. Con soli 5 gol batterebbero il record attuale della Bundesliga, che appartiene allo stesso Bayern con 101 gol.

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Numeri da paura in Bundesliga — Nonostante manchino ancora 7 giornate alla fine del campionato, il Bayern Monaco ha già il sesto attacco migliore nella storia della lega tedesca. I ragazzi allenati da Vincent Kompany hanno segnato 97 reti in 27 gare giocate finora, con una media di circa 3,6 gol a partita. Numeri spaventosi. Abbiamo avuto modo di vedere i tedeschi all'opera da più vicino nella gara contro l'Atalanta, nella quale hanno segnato 10 gol ai bergamaschi con una facilità disarmante.

Come disarmante è la semplicità con cui stanno dominando il campionato: con solo 4 pareggi ed 1 sconfitta si avvicinano sempre di più al titolo di campioni. E se vinceranno la Bundes, sarà anche e soprattutto grazie alla forza di un reparto offensivo da paura, con in testa un Harry Kane in uno stato di forma eccezionale. Ad oggi l'attaccante inglese ha già segnato 31 gol, e va spedito verso la vittoria della Scarpa d'Oro, davanti ad avversari del calibro di Haaland e Mbappè.

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Il Bayern Monaco vuole anche un record europeo — Se per diventare la squadra più prolifica della storia della Bundesliga mancano solo 5 reti, impresa un po' più complicata è diventare la squadra ad aver segnato più gol in stagione nei top 5 campionati. Il record infatti appartiene al Real Madrid di Josè Mourinho. I blancos guidati dall'allenatore portoghese furono capaci di vincere la Liga segnando addirittura 121 gol.

C'è una differenza importante però: nel campionato tedesco le giornate sono 34, mentre in Liga 38. Per questo nonostante la media gol degli spagnoli nell'anno del record (3,2 gol a partita) sia sensibilmente inferiore a quella attuale dei bavaresi, battere il record resta complicato. Il Real Madrid che è l'avversario del Bayern non solo per questa corsa al record. I blancos infatti sono proprio i prossimi avversari dei bavaresi in Champions League, in un quarto di finale che si preannuncia essere una finale anticipata.