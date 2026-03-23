L'allenatore spagnolo ha conquistato il primo trofeo della sua stagione ed è entrato nella storia della Coppa di Lega Inglese

Jacopo del Monaco 23 marzo - 10:52

Nella giornata di ieri, ha avuto luogo la finale di Carabao Cup tra l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Manchester City di Pep Guardiola. Per quest'importante occasione, le due squadre hanno giocato contro presso il Wembley Stadium, che nei prossimi mesi ospiterà anche l'atto conclusivo della FA Cup. Al termine dei novanta minuti di gioco, i Citizens hanno portato a casa il trofeo della Coppa di Lega ottenendo la vittoria grazie alla doppietta del terzino O'Reilly. Cinque anni dopo l'ultima volta, i mancuniani conquistando questa coppa nazionale. Per di più, grazie a questo successo Guardiola ha raggiunto un altro record della sua incredibile carriera da allenatore.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Pep Guardiola re della Carabao Cup: quinto successo in Coppa di Lega e nuovo record — Grazie al successo della giornata di ieri contro l'Arsenal allenato dal suo allievo Arteta, Guardiola entra ancor di più nella storia del Manchester City e del calcio inglese in generale. Per lo spagnolo ex Barcellona e Bayern Monaco, infatti, si tratta del diciannovesimo titolo vinto da quando siede sulla panchina dei mancuniani. Tra l'altro, il successo di ieri nella Coppa di Lega Inglese ha permesso all'ex centrocampista nato nel 1971 di raggiungere un altro record della sua carriera da allenatore. Dopo averla vinta nel 2018 ed aver fatto un three-peat dal 2019 al 2021, Guardiola ha conquistato la sua quinta Carabao Cup.

Grazie a questo successo, l'ex calciatore di Roma e Brescia è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Carabao Cup. La vittoria di ieri contro i Gunners gli ha permesso di superare ben tre grandissimi allenatori che hanno scritto la storia del calcio inglese e vantano di quattro Coppe di Lega a testa: il compianto Brian Clough, tutte col Nottingham Forest (1978, '79, '89 e '90); lo scozzese Sir Alex Ferguson, successi col Manchester United nel 1992, 2006, 2009 e 2010; il portoghese José Mourinho, prima col Chelsea nel 2005, 2007 e 2015 e poi coi Red Devils nel 2017.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta agli ottavi di finale per mano del Real Madrid di Arbeloa, nella giornata di ieri il Manchester City ha portato a casa il primo trofeo di questa sera. I Citizens di Guardiola sono ancora in corso per la Premier League, dove occupano la seconda posizione con 61 punti totalizzati a -9 proprio dall'Arsenal, e per la FA Cup, competizione nella quale affronteranno ai quarti di finale il Liverpool allenato da Arne Slot il 4 aprile alle ore 13:45.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.