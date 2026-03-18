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Manchester City-Real Madrid, Rudiger provoca Guardiola: interviene Arbeloa

Manchester City-Real Madrid, Rudiger provoca Guardiola: interviene Arbeloa - immagine 1
Il tecnico dei Citizens ed il difensore dei blancos hanno avuto un battibecco al termine della sfida. Ancora non si comprende il motivo
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Real Madrid-Manchester City ormai è diventata una certezza della Champions League. Le sfida tra Blancos e Citizens è diventato una sorta di Clasico europeo che negli ultimi anni ha intrattenuto milioni di amanti del calcio. Una faida caratterizzata da partite emozionanti ma anche da tensioni e provocazioni. Lo stesso si è verificato ieri al termine della partita con protagonisti Antonio Rudiger e Pep Guardiola.

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Manchester City-Real Madrid, tensione tra Rudiger e Guardiola al termine della partita

Manchester City-Real Madrid, Rudiger provoca Guardiola: interviene Arbeloa- immagine 2
MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MARZO: Antonio Ruediger del Real Madrid festeggia la vittoria con il compagno di squadra Vinicius Junior dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Manchester City FC e Real Madrid CF al City of Manchester Stadium il 17 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)
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Da una stretta di mano ad una lite nel giro di pochi secondi. Si tratta dell'episodio avvenuto al termine della sfida Manchester City-Real Madrid tra il difensore dei blancos Antonio Rudiger ed il tecnico dei Citizens Pep Guardiola. La sfida, come ricordiamo, è terminata 2-1 per gli spagnoli che, grazie al 3-0 del Santiago Bernabeu, si sono assicurati un posto nei quarti di finale della Champions League. Per il City un'altra delusione in un'annata che rischia di finire senza trofei.

Dopo il fischio finale, come da prassi, le due squadre e gli allenatori sono arrivati alla stretta di mano, ma nel momento in cui Guardiola si è avvicinato a Rudiger la reazione del difensore è stata tutt'altro che pacifica. Forse in merito a qualcosa lasciato in sospeso. Sta di fatto che l'ex Roma, invece di ricambiare il gesto, ha prolungato la stretta di mano e si è intrattenuto a scambiare qualche battuta, evidentemente piccata, con il tecnico spagnolo. La situazione si è subito fatta tesa tanto che sia l'uno che l'altro sono stati allontanati dai rispettivi compagni di squadra.

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I primi ad intervenire sono stati Nathan Aké e Arda Guler. Poi, successivamente, è arrivato anche Arbeloa ad allontanare Rudiger e suggerire, probabilmente a qualche altro componente del suo staff, di portare il difensore tedesco negli spogliatoi. Inoltre, le immagini hanno mostrato Pep Guardiola mandare un paio di baci al centrale tedesco come risposta alle sue provocazioni. Un finale di gara decisamente piccante, per una partita in cui non sono mancate le provocazioni.

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