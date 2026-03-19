Dowman, la mossa della famiglia: il padre e il fratello diventano gli agenti

In Inghilterra si invoca la convocazione del 16enne in vista dei Mondiali. Nel frattempo la famiglia prende precauzioni dal punto di vista economico

Samuele Dello Monaco 19 marzo - 12:03

Il mondo del calcio ha un nuovo fenomeno e il suo nome è Max Dowman. Dopo aver infranto record su record con la maglia dell'Arsenal, il giovane trequartista è finito al centro di un'agguerrita contesa tra le più importanti agenzie di rappresentanza del mondo. Tuttavia, la famiglia Dowman ha preso una decisione netta e controcorrente: gestire il futuro del ragazzo in totale autonomia.

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La mossa della famiglia Dowman — Il padre di Dowman, Rob, e il fratello maggiore Ethan hanno ufficialmente ottenuto le licenze FIFA da agenti. Non si tratta di una scelta puramente affettiva, ma di un percorso professionale rigoroso: entrambi hanno superato l'esame introdotto dalla federazione internazionale nel 2023, una prova nota per la sua difficoltà (con un tasso di promozione globale che si attesta intorno al 52%).

La famiglia ha respinto numerose offerte da parte di colossi del settore, preferendo mantenere il controllo diretto sulla carriera del sedicenne. Le basi per questo percorso sono solide: Rob è un uomo d'affari di successo nel settore assicurativo, mentre Ethan possiede una laurea in economia e lavora come broker finanziario.

Il primo gol in Premier e il contratto con Adidas — La decisione arriva in un momento di visibilità senza precedenti per Dowman. Solo lo scorso weekend, a 16 anni e 73 giorni, è diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League segnando contro l'Everton.

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Nonostante gli accordi commerciali già attivi, come quello con Adidas (che lo ha visto protagonista di uno spot con la leggenda Ian Wright), la priorità della famiglia rimane la stabilità del ragazzo. Mentre i tifosi e i media invocano a gran voce una sua convocazione per i Mondiali 2026, i Dowman restano concentrati sul presente: Max deve infatti sostenere gli esami GCSE (il diploma di scuola secondaria in Regno Unito) quest'estate.

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