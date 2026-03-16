L'Arsenal scopre un nuovo talento: il giovane Max Dowman si candida ad avere un ruolo chiave nel club e nell'Inghilterra

Gianmarco Inguscio Collaboratore 16 marzo - 18:05

L'Arsenal ha trovato in Max Dowman un talento inaspettato e fulmineo. Il centrocampista ha soltanto 16 anni, ma dimostra di avere tutte le carte in regola per avere un ruolo centrale nel futuro immediato della formazione guidata da Mikel Arteta, la stessa che tanto sta facendo discutere per il dominio non solo in campionato, ma anche in Champions League e nelle rispettive Coppe di Lega. Dowman ha già scandito il suo primo record con la maglia dei Gunners, diventando il giocatore più giovane della storia della Premier League grazie al gol nella partita contro l'Everton, terminata 2-0 in favore degli uomini di Arteta.

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Terry elogia Dowman: "Non ho mai visto nessuno dribblare come lui. Solo Messi" Che il ragazzo sia pronto ad affrontare nuove sfide, anche importanti, è sotto gli occhi di tutti; ma come spesso accade, parlare troppo delle buone prestazioni dimostrate da un calciatore - tra l'altro molto giovane - può causare un successivo momento di forma poco sereno. Parlare di talento, di futuro e persino fare anche dei paragoni, può rendere tutto più memorabile. Tuttavia, il ragazzo dovrà abituarsi al clamore mediatico dovuto alla brillante carriera che lo attende. Tra i commenti più autorevoli non manca quello dell'ex calciatore di Chelsea e Aston Villa, oggi opinionista, John Terry.

Il talento del centrocampista dei Gunners non è passato di certo inosservato ai più, soprattutto, a chi sui campi di calcio ha vissuto tante stagione come John Terry. L'ex bandiera del Chelsea è infatti intervenuto dichiarando: "Dawman sta dimostrando di essere un grande giocatore. Ha soltanto 16 anni, ma è davvero incredibile come dribbla in campo". Poi l'opinionista ha continuato: "Sono rimasto sorpreso quando l'ho visto giocare un anno fa contro il Chelsea. Non ho mai visto nessun altro calciatore avere un dribbling come il suo, fatta eccezione per Messi. Quindi, è un ragazzo di grande prospettiva, che gioca e dribbla con estrema facilità".

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Ma non è tutto perché John Terry ha anche aggiunto: "Sicuramente paragonare le sue qualità a quelle di Messi è molto importante e rischioso, ma ciò che c'è di certo è che il suo talento naturale è eccezionale". Motivo per cui, secondo Terry, il centrocampista Dowman avrà una lunga carriera davanti: "Si, Max avrà un futuro importante non solo per il suo club, attualmente l'Arsenal, ma ricoprirà anche un ruolo fondamentale nel futuro della nazionale inglese". Poi l'ex calciatore ha concluso così: "Siamo dinanzi a un calciatore straordinario".

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