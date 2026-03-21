Scoppia la polemica in Francia e come spesso accade, ha al centro il Paris Saint-Germain. Come riporta L'Equipe, il club parigino ha chiesto il rinvio del match del prossimo 11 aprile contro il Lens poiché si inserisce al centro della gara di andata e ritorno dei quarti di Champions League contro il Liverpool in programma l'8 aprile tra le mura amiche e il 14 aprile in trasferta. Una decisione che strizzerebbe l'occhio a Dembele e compagni, andando a causare un danno agli avversari, che si stanno fortemente opponendo al possibile rinvio di Lens-Psg.