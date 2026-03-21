Scoppia la polemica in Francia e come spesso accade, ha al centro il Paris Saint-Germain. Come riporta L'Equipe, il club parigino ha chiesto il rinvio del match del prossimo 11 aprile contro il Lens poiché si inserisce al centro della gara di andata e ritorno dei quarti di Champions League contro il Liverpool in programma l'8 aprile tra le mura amiche e il 14 aprile in trasferta. Una decisione che strizzerebbe l'occhio a Dembele e compagni, andando a causare un danno agli avversari, che si stanno fortemente opponendo al possibile rinvio di Lens-Psg.
LIGUE 1
Lens-Psg, i parigini chiedono il rinvio per la Champions e scoppia la polemica
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Lens-Psg e la proposta di rinvio: la situazione—
Un campionato troppo folto sta mettendo in difficoltà il Psg, impegnato non solo in Ligue 1 ma anche in Champions League, qualificatosi ai quarti di finale. Ciò porterà ad avere un mese di aprile molto intenso, con il doppio big match contro il Liverpool che va ad inserirsi al centro del match dell'11 aprile contro il Lens. La soluzione per i parigini è richiedere il rinvio per il match di campionato, scatenando non poche polemiche da parte dell'avversario. Nel caso la richiesta dovesse essere accolta, non ci sarà più la possibilità di farlo per la fase successiva: ciò porta allo stesso club a pensarci in maniera importante, pensando se si tratti di una scelta che fa davvero comodo a tutti.
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Psg, le parole di Luis Enrique: "Bisogna agire nell'interesse di tutti"—
Oltre al Lens, che si considera al momento parte lesa, ad esprimere i suoi dubbi è proprio il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique alla vigilia della gara di campionato contro il Nizza in programma stasera. "Non è ancora stato deciso nulla, sto aspettando notizie a riguardo. Ogni squadra cerca di giocare nelle condizioni migliori ma bisogna capire cos'è meglio da fare e come agire nell'interesse di tutti", chiosa. Intanto la polemica tiene banco, con numerosi quotidiani francesi che gridano allo scandalo per agevolare il PSG.
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