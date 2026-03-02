Dopo il successo col Metz, il Psg concede il bis, nella ventiquattresima giornata di Ligue 1, in trasferta sul campo del Le Havre (0-1) e sale a quota 57 punti in classifica, conservando il primato, e portando a quattro le lunghezze di vantaggio sul Lens, fermato venerdì sera dallo Strasburgo (1-1). Ritrova il sorriso il Marsiglia che batte 3-2 il Lione nel posticipo domenicale, mentre confermano il momento positivo Lille, Rennes, Monaco e Brest.
24° turno di Ligue 1
Ligue 1, 24° turno: il Psg allunga, il Lens stecca, il Marsiglia ritrova il sorriso
Il PSG ringrazia Barcola: Aubameyang ribalta il Lione—
Un gol di Barcola sul finire del primo tempo basta e avanza al PSG per piegare il Le Havre e portarsi a +4 sul Lens che non va oltre l'1-1 in casa del Lens. Non tiene il passo dei parigini neanche il Lione che resta 3°, ma cade in trasferta in casa del Marsiglia. La squadra di Fonseca si porta due volte in vantaggio, ma si fa raggiungere dai padroni di casa che la spuntano nel finale grazie ad una doppietta di Aubameyang.
Prosegue l'ottimo momento di forma del Lille che batte di misura il Nantes (1-0), terzo successo di fila per il Rennes (1-0 al Tolosa) e soprattutto per il Monaco, che nonostante l'eliminazione in Champions per mano del PSG, si impone sull'Angers (2-0) e colleziona il sesto risultato utile consecutivo in Ligue 1. Bene anche il Brest che in casa del Metz (0-1) centra la terza vittoria nelle ultime cinque. Nei bassifondi il Paris FC vince lo scontro diretto per la salvezza col Nizza (1-0).
Ligue 1, risultati 24° turno—
Giocata Venerdì
Strasburgo 1–1 Lens
Giocate sabato
Rennes 1–0 Tolosa
Monaco 2–0 Angers
Le Havre 0–1 PSG
Giocate domenica
Paris FC 1–0 Nizza
Lorient 2–2 Auxerre
Metz 0–1 Brest
Lille 1–0 Nantes
Marsiglia 3–2 Lione
Classifica—
© RIPRODUZIONE RISERVATA