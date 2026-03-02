Ligue 1, 24° turno: il Psg allunga, il Lens stecca, il Marsiglia ritrova il sorriso

Turno favorevole al PSG che batte Le Havre e allunga in classifica sul Lens, fermato dallo Strasburgo. Vince e risale il Marsiglia

Dopo il successo col Metz, il Psg concede il bis, nella ventiquattresima giornata di Ligue 1, in trasferta sul campo del Le Havre (0-1) e sale a quota 57 punti in classifica, conservando il primato, e portando a quattro le lunghezze di vantaggio sul Lens, fermato venerdì sera dallo Strasburgo (1-1). Ritrova il sorriso il Marsiglia che batte 3-2 il Lione nel posticipo domenicale, mentre confermano il momento positivo Lille, Rennes, Monaco e Brest.