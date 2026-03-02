derbyderbyderby calcio estero Ligue 1, 24° turno: il Psg allunga, il Lens stecca, il Marsiglia ritrova il sorriso

Turno favorevole al PSG che batte Le Havre e allunga in classifica sul Lens, fermato dallo Strasburgo. Vince e risale il Marsiglia
Dopo il successo col Metz, il Psg concede il bis, nella ventiquattresima giornata di Ligue 1, in trasferta sul campo del Le Havre (0-1) e sale a quota 57 punti in classifica, conservando il primato, e portando a quattro le lunghezze di vantaggio sul Lens, fermato venerdì sera dallo Strasburgo (1-1). Ritrova il sorriso il Marsiglia che batte 3-2 il Lione nel posticipo domenicale, mentre confermano il momento positivo Lille, Rennes, Monaco e Brest.

Il PSG ringrazia Barcola: Aubameyang ribalta il Lione

Un gol di Barcola sul finire del primo tempo basta e avanza al PSG per piegare il Le Havre e portarsi a +4 sul Lens che non va oltre l'1-1 in casa del Lens. Non tiene il passo dei parigini neanche il Lione che resta 3°, ma cade in trasferta in casa del Marsiglia. La squadra di Fonseca si porta due volte in vantaggio, ma si fa raggiungere dai padroni di casa che la spuntano nel finale grazie ad una doppietta di Aubameyang.

Prosegue l'ottimo momento di forma del Lille che batte di misura il Nantes (1-0), terzo successo di fila per il Rennes (1-0 al Tolosa) e soprattutto per il Monaco, che nonostante l'eliminazione in Champions per mano del PSG, si impone sull'Angers (2-0) e colleziona il sesto risultato utile consecutivo in Ligue 1. Bene anche il Brest che in casa del Metz (0-1) centra la terza vittoria nelle ultime cinque. Nei bassifondi il Paris FC vince lo scontro diretto per la salvezza col Nizza (1-0).

Ligue 1, risultati 24° turno

Giocata Venerdì

Strasburgo 1–1 Lens

Giocate sabato

Rennes 1–0 Tolosa

Monaco 2–0 Angers

Le Havre 0–1 PSG

Giocate domenica

Paris FC 1–0 Nizza

Lorient 2–2 Auxerre

Metz 0–1 Brest

Lille 1–0 Nantes

Marsiglia 3–2 Lione

Classifica

  • Paris Saint-Germain – 57 punti

  • Lens – 53 punti

  • Olympique Lione – 45 punti

  • Olympique Marsiglia – 43 punti

  • Lille – 40 punti

  • Rennes – 40 punti

  • Monaco – 37 punti

  • Strasburgo – 35 punti

  • Brest – 33 punti

  • Lorient – 33 punti

  • Tolosa – 31 punti

  • Angers – 29 punti

  • Le Havre – 26 punti

  • Paris FC – 26 punti

  • Nizza – 24 punti

  • Auxerre – 18 punti

  • Nantes – 17 punti

  • Metz – 13 punti

