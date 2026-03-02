Un altro weekend calcistico ha regalato grandi emozioni in giro per il mondo, con la truppa degli italiani all'estero sempre più folta e sempre più protagonista. Luci e ombre in Premier League, dove numerosi calciatori originari del Bel Paese non stanno vivendo un buon momento a partire da Lorenzo Lucca, neo acquisto del Nottingham Forest, estromesso per la scorsa giornata di campionato dall'elenco dei convocati, ammonito e poi sostituito invece in Europa League al 46'. Situazione ugualmente in salita anche per Vicario e il suo Tottenham, reduce da una lunga striscia di ko consecutivi, attualmente a ridosso della zona rossa in classifica. Un 2-1 esterno per mano del Fulham, con il gol subìto da Iwobi al 34' da standing ovation. Infine Chiesa, in panchina con il Liverpool e senza minutaggio nel 5-2 contro il West Ham. Ma non solo momenti difficili: scopriamo le sorti degli altri calciatori italiani in giro per il mondo e il loro percorso nello scorso weekend.