Altro giro, altra corsa. Un altro weekend di calcio sta ormai volgendo al termine, lasciando libera soltanto l'ultima tornata di partite del lunedì. Per i maggiori campionati europei ormai, i verdetti della giornata sono stati emessi tra gol, vittorie e anche qualche delusione. Ben lo sanno gli italiani all'estero, sempre più numerosi e spesso anche protagonisti in campo. Sventola bandiera bianca il Tottenham di Vicario e Udogie, sconfitto per 2-0 in trasferta contro il Manchester United, all'inseguimento di un posto Champions, guardando la capolista Arsenal scappare via. Quest'ultima ha invece vinto 3-0 contro il Sunderland tra le mura amiche, con Calafiori richiamato in panchina al 67'. Zero minutaggio invece per Gnonto con il Leeds e giusto qualche scampolo di minuto per Chiesa, che entra in campo persino al 95'. Ma scopriamo le sorti anche degli altri calciatori italiani all'estero, tra volti noti e meno noti.