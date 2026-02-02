Un altro weekend intenso per gli italiani all'estero è appena trascorso, con numerosi calciatori e allenatori protagonisti degli ultimi giorni. Aria più serena per Federico Chiesa al Liverpool, protagonista di una super notte di Champions siglando una rete al 90' e contribuendo alla vittoria dei suoi per 6-0 contro il Qarabag e trovando un po' più di minutaggio anche in campionato entrando nel finale della gara contro il Newcastle propiziando la marcatura di Konate al 93' per il 4-1 finale. Pareggia invece il Manchester City di Donnarumma in trasferta contro il Tottenham di Vicario e Udogie, fermi sul 2-2. Per i Citizens un altro rallentamento verso la vetta della classifica, che vede primeggiare sempre di più l'Arsenal. Ma non solo volti noti: scopriamo tutto ciò che è accaduto in questo weekend agli italiani all'estero, in giro per il mondo!