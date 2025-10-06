L'ex attaccante dell'Udinese ritorna tra i convocati di Deschamps, non accadeva dal 2019 in occasione delle qualificazioni per Euro2020.

Lorenzo Maria Napolitano 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 21:02)

Il calcio si prepara ad un'altra pausa per le nazionali, impegnate nelle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, che si giocherà in Stati Uniti, Messico e Canada. La Francia è pronta per i suoi due prossimi impegni, contro Azerbaijan e Francia. Il Commissario Tecnico Didier Deschamps aveva già diramato la lista dei convocati, ma a causa di un infortunio imprevisto ha dovuto apportare qualche modifica.

A dare forfait è la stella del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, che soffre di una lesione cronica al bicipite femorale destro, risalente alla partita di Champions League tra il club parigino contro l'Atalanta, disputata il 17 settembre. Per sostituirlo, il CT ha scelto l'attaccante del Lens Florian Thauvin, ex conoscenza della Serie A e dell'Udinese. L'ultima convocazione di Thauvin risale al giugno del 2019.

Thauvin ritorna a vestire la maglia della Francia, 6 anni dopo — Thauvin non vanta numeri eccezionali con la rappresentativa francese. Con i Bleus ha collezionato 10 presenze ed un solo gol, ma ha comunque preso parte alla spedizione Mondiale in Russia nel 2018, laureandosi così Campione del Mondo nonostante un ruolo marginale. L'ultima volta che ha indossato la maglia della Nazionale era nel 2019, per le qualificazioni ad Euro2020, disputatosi poi nel 2021 e vinto dall'Italia contro l'Inghilterra. Oggi Thauvin gioca nel Lens, con cui ha segnato due gol in sette partite di campionato francese. In Ligue 1, il Lens occupa il sesto posto ed è distante soltanto tre lunghezze dalla vetta, in cui alberga il Paris Saint-Germain.

Visualizza questo post su Instagram

La lista dei convocati di Deschamps — Portieri: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo

Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Manu Koné (Roma), Michael Olise (Bayern Monaco), Adrien Rabiot (Milan), Khéphren Thuram (Juventus).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Al Nassr), Hugo Ekitiké (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christopher Nkunku (Milan).