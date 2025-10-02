L'attaccante del Milan torna dopo più di un anno. Un'altra sorpresa in attacco è rappresentata da Mateta, che riceve la sua prima chiamata con la Nazionale

La Franciascalda i motori in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e lo fa con una lista convocati ricca di novità. Didier Deschampsha convocato Jean-Philippe Mateta per la prima volta in assoluto, premiando l’ottimo momento dell’attaccante del Crystal Palace. Torna anche Nkunku, assente da quasi un anno per infortunio, mentre mancheranno Doué, Dembélé e Cherki. Tra volti nuovi e ritorni importanti, i Bleus si preparano a sfidare Azerbaigian e Islanda con l’obiettivo di blindare il pass per il prossimo Mondiale.

Francia verso i Mondiali 2026: ecco contro chi giocheranno — Dopo un percorso fin qui quasi perfetto nel girone di qualificazione, la Francia si prepara a sfidare Azerbaigian e Islanda, due tappe fondamentali per chiudere il discorso qualificazione con largo anticipo. I Bleus guidano il gruppo con autorità, forti di una difesa solida e di un attacco che, nonostante qualche assenza, continua a produrre gioco e gol. L’Azerbaigian, fanalino di coda, rappresenta un ostacolo alla portata, ma Deschamps ha chiesto massima concentrazione per evitare cali di tensione. Più insidiosa la trasferta in Islanda, dove il clima e l'intensità degli avversari potrebbero creare qualche difficoltà.

Nonostante le assenze di Dembélé, Doué e Cherki, la Francia può contare su un gruppo competitivo e ben rodato, con Mbappé sempre più leader tecnico e carismatico. Il ritorno di Nkunku e il debutto di Mateta aggiungono freschezza e nuove soluzioni offensive, mentre il centrocampo si conferma uno dei reparti più solidi d’Europa. Con una vittoria in entrambe le sfide, i vicecampioni del mondo potrebbero già festeggiare il pass per il Mondiale 2026.

I convocati della Francia di Deschamps — Ecco gli uomini scelti da Deschamps.

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba

Difensori: L. Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé Centrocampisti: Koné, Camavinga, K. Thuram, Olise, Rabiot

Attaccanti: Mbappé, Barcola, Coman, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkunku