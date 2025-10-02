Finito da tempo ai margini della rosa, l'algerino lascia i biancocelesti a tiolo definitivo e firma con il club saudita del Gulf Heroes FC. C'è l'ufficialità.

Mattia Celio Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 12:55)

Dopo la vittoria sul Genoa, la Lazio si prepara per la sfida di sabato contro il Torino ma, nel frattempo, il club di Lotito ha piazzato un colpo in uscita. Si tratta di Mohamed Fares. Il calciatore algerino è stato ufficialmente ceduto al Gulf Heroes FC, club saudita. L'ormai ex biancoceleste lascia la capitale dopo diverse stagioni da esubero e ora si prepara per ridare uno slancio alla carriera nel ricco calcio asiatico.

Lazio, Fares saluta i biancocelesti e vola in Arabia Saudita: è ufficiale — Mohamed Fares saluta la Lazio e riparte dagli Emirati Arabi Uniti. L’esterno algerino ha firmato con la Gulf Heroes FC, club con sede ad Abu Dhabi di proprietà di uno degli sceicchi più influenti della nazione. Rimasto ai margini dei biancocelesti, con i quali aveva un contratto in scadenza a giugno 2026, il classe '96 si trasferisce a titolo definitivo. Già questa estate aveva avuto diverse offerte ma il difensore le aveva tutte rispedite al mittente, desideroso di volere continuare a giocare in Italia, ma la ricca offerta del club saudita lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi.

Arrivato alla Lazio dalla SPAL nell'estate 2020, Fares non è mai riuscito ad occupare un ruolo importante nel club capitolino. Dopo solo una stagione, i biancocelesti lo cedono al Genoa in prestito con diritto di riscatto e nel suo debutto contro il Cagliari segna addirittura una doppietta. Sembra l'inizio di un nuovo ciclo per l'algerino ma Andrij Shevchenko non lo schiera con continuità e nel gennaio 2022 viene ceduto al Torino. Un'avventura che purtroppo dura solo 4 giorni, poiché il difensore subisce un brutto infortunio al legamento del crociato del ginocchio che gli fa terminare la stagione anzitempo.

Tornato alla Lazio, Fares non viene preso in considerazione da Maurizio Sarri e per questo viene ceduto prima al Brescia e poi al Panserraikos. L'avventura a Roma si chiude, dunque, con solo 29 presenze e molti rimpianti. Una cessione, a sua volta, molto importante per i capitolini che, in questo modo, si liberano di un ingaggio pesante in ottica mercato di riparazione.