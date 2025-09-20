Allerta meteo in Francia, a rischio rinvio il big match tra Marsiglia e PSG

Un possibile temporale minaccia il grande classico di Francia tra l'Olympique Marsiglia e il PSG: si attende una decisione della LFP

Luca Paesano Redattore 20 settembre - 19:38

Cresce l'attesa in Francia per il big match della quinta giornata tra Olympique Marsiglia e PSG, ma, stando a quanto riportano i media francesi, la sfida sarebbe attualmente a rischio rinvio. Il motivo è da ricondurre alle condizioni meteorologiche, che prevedono per domani sera un violento temporale al Velodrome. Il calcio di inizio resta per ora in programma alle 20:45, ma si aspettano novità sul regolare svolgimento della partita.

Temporali a Marsiglia, rischio rinvio per OM-PSG — Secondo le ultime notizie di Meteo France, la città di Marsiglia potrebbe essere colpita da forti rovesci nella serata di domani, quando è in programma la super sfida tra OM e Paris Saint Germain. Al momento, la LFP non ha ancora preso una posizione né emanato comunicazioni ufficiali, ma sta attentamente monitorando la situazione ed il rischio rinvio appare una possibilità concreta. Intanto, la Prefettura della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra conferma che per ora l'incontro resta in programma, ma "la situazione potrebbe cambiare in base alle evoluzioni meteorologiche".

Un ulteriore fattore che aumenta dunque l'attesa in vista del Classique di Francia. Il Paris Saint Germain è primo in classifica a punteggio pieno, con 4 vittorie in 4 partite giocate. L'Olympique Marsiglia, invece, ha il bottino dimezzato con 2 vittorie arrivate in entrambe le sfide casalinghe (5-2 contro il Le Havre e 4-0 contro il Lorient).