I padroni di casa non sconfiggono gli storici rivali dal 2020. Gli ospiti vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. Ecco come vedere il match in live streaming gratis.

La quinta giornata di Ligue 1 offre un menu di tutto rispetto. Fra i vari match ad esempio citiamo Lens-Lilledi cui abbiamo scritto in un precedente articolo. Ma il piatto forte e non solo del weekend francese ma di tutto il palinsesto europeo è senza dubbio Marsiglia-PSG, gara che come sempre ha tantissimo da dire e non solo dentro al campo. Il calcio d'inizio è previsto domenica 21 settembre alle ore 20,30. Di seguito tutto quello che dovete sapere per avvicinarsi a OM-PSG.

Dove vedere Marsiglia-PSG in diretta TV e in streaming LIVE — Sarà come al solit clima caldissimo al Velodrome. Quando arrivano gli acerrimi rivali del PSG è sempre così. Per godere dello spettacolo in campo e sugli spalti potrai cliccare sul link qui di seguito, aprire un nuovo account e fare il primo deposito. In questo modo Marsiglia-PSG sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per un'esperienza unica con tanto di statistiche aggiornate in tempo reale durante il match. Altre opzioni per vedere le super sfida della quinta giornata di Ligue 1 sono Sky Sport, SkyGO e NOW.

Verso il big match Marsiglia-PSG — I padroni di casa del Marsiglia hanno avuto un inizio di campionato un pò balbettanto con 2 vittorie e 2 sconfitte, ma il 4-0 al Lorient di settimana scorsa sembra aver finalmente sbloccato la squadra anche a livello mentale visto che il ko al Berbabeu in Champions poteva essere preventivabile. OM che si presenterà a questo match con un solo indisponibile, Traore. Sono invece Dembele, Doue e Neves gli out per un PSG che sta già dominando la Ligue 1 con 4 vittorie su 4, frutto di 10 goal fatti e 3 subiti. PSG che ha già mostrato i muscoli anche in Europa dove deve difendere il titolo vinto in finale contro l'Inter. E lo ha fatto triturando un'altra italiana nerazzurra, l'Atalanta schiantata 4-0. I paragini arrivano da un filotto di 7 vittorie negli scontri diretti in campionato contro l'OM.

Le probabili formazioni di Marsiglia-PSG — MARSIGLIA (4-2-3-1) - Rulli; Murillo, Egan, Pavard, Medina; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri. All. De Zerbi

PSG (4-3-3) - Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire, Vitinha, Ruiz; Kvaratshkelia, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique