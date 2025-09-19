Il LOSC secondo in classifica con un vittoria andrebbe momentaneamente in testa solitaria per 24 ore in attesa del risultato del PSG sull pericoloso campo del Marsiglia.

Per la quinta giornata di Ligue 1 francesel'attenzione è, giustamente, tutta sul posticipo serale tra Marsiglia e PSG. Ma 24ore prima scende in campo il Lille che giocherà in casa del Lens una trasferta per nulla semplice. La gara è in programma con calcio d'inizio alle 21,05 del 20 settembre. In questa preview vi forniremo tutte le informazioni utili per arrivare pronti alla partita che sarà visibile in diretta streaming gratuita e ora vi diremo come.

Dove vedere Lens-Lille in diretta TV e in streaming LIVE — Ligue 1 è disponibile su Sky Sport per chi ha il pacchetto calcio, ma il campionato francese e nello specifico Lens-Lille sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Per vedere la partita in tempo reale da qualsiasi device basterà quindi aprire un account dal link qui sopra e fare il primo deposito. Durante il match inoltre, Bet365 darà anche la possibiltà di consultare le statistiche in tempo reale delle due squadre e dei 22 in campo.

La vigilia di Lens-Lille — Come detto il PSG è in testa alla classifica con 12 punti su 12 ma i Lille lo segue con 10 punti e quindi ha pronto il sorpasso, a patto di battere il Lens. Interessante notare come gli ospiti con 13 goal segnati hanno l'attacco più prolifico del torneo e arrivano dal 2-1 interno sul Tolosa. I giallorossi padroni di casa invece con 2 vittorie e 2 sconfitte navigano a metà classifica e nell'ultimo weekend sono caduti proprio contro il PSG ma con un onorevole 2-0. Nel conteggio degli scontri diretti fra Lens e Lille possiamo notare come i giallorossi non battano il LOSC da 6 match ufficiali.

Le probabili formazioni di Lens-Lille — LENS (3-4-2-1) - Risser; Gradit, Sarr, Baidoo; Aguilar, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Fofana. All. Sage

LILLE (4-2-3-1) - Ozer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Andre; Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. All. Genesio