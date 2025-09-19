Dopo la tre giorni di Champions League si ritorna nei confini nazionali per i vari campionati. In Francia la quinta giornata si apre venerdì con Lione-Angers e prosegue sabato con Brest-Nizza, che esamineremo in questo articolo, fino al portata principale ovvero quel Marsiglia-PSG di domenuca sera. Se volete avere informazioni utili per vivere al meglio Brest-Nizza vi consigliamo di leggere le prossime righe.
LIGUE 1
Brest-Nizza, dove vedere il match di Ligue 1 in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Brest-Nizza in diretta TV e in streaming LIVE—
Dopo aver assaporato il dolce gusto della scorsa Champions League, al Stade Francis-Le Blé di Brest sono tornati coi piedi per terra e da quelle parti si è tornati a pensare all'obiettivo salvezza. Nella quinta giornata i baincorossi ospitano il Nizza in un match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Per farlo basterà aprire un conto gioco dal link e fare il primo versamento. Oltre alle immagini in diretta potrete anche consultare nella stessa pagina le statistiche di team e individuali. Il match sarà visibile anche su Sky Sport per chi ha il pacchetto calcio.
Qui Brest, Qui Nizza—
Se lo spettacolare 3-3 interno contro il Lille nell'esordio di campionato aveva fatto ben sperare i tifosi del Brest, le successive 3 sconfitte contro squadre più modeste come Tolosa, Lens e Paris FC sono state un evidente passo indietro per i biancorossi, ultimi in classifica assieme al Metz. E' un Nizza invece da alti e bassi quello che stiamo vedendo nelle prime settimane di torneo con sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria in ordine cronologico. Nell'ultimo weekend i rossoneri hanno battuto 1-0 in casa il Nantes con rete di Boga a inizio ripresa. Da segnalare il clamoroso 6-0 a favore dei nizzardi nell'ultimo scontro diretto dello scorso maggio.
Le probabili formazioni di Brest-Nizza—
BREST (4-3-3) - Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Doumbia, Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Mboup. All.Roy
NIZZA (3-4-2-1) - Diouf; Bard, Bah, Prepah; Clauss, Boudaoui, Louchet, Gouveia; Diop, Boga; Kevin. All. Haise
