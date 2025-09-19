Brest-Nizza, dove vedere il match di Ligue 1 in diretta tv e streaming LIVE

Dove vedere Brest-Nizza in diretta TV e in streaming LIVE

Dopo aver assaporato il dolce gusto della scorsa Champions League, al Stade Francis-Le Blé di Brest sono tornati coi piedi per terra e da quelle parti si è tornati a pensare all'obiettivo salvezza. Nella quinta giornata i baincorossi ospitano il Nizza in un match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Per farlo basterà aprire un conto gioco dal link e fare il primo versamento. Oltre alle immagini in diretta potrete anche consultare nella stessa pagina le statistiche di team e individuali. Il match sarà visibile anche su Sky Sport per chi ha il pacchetto calcio.