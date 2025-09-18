La quinta giornata di Ligue 1 ci offre un menu molto interessante che culminerà col posticipo domenicale tra Marsiglia e PSG. Ad aprire il palinsesto invece toccherà a Lione-Angers, match di venerdì 19 settembre alle ore 20,45, sulla carta scontato almeno secondo le indicazioni degli esperti. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili per seguire il match e per vederlo in diretta streaming gratis.
LIGUE 1
Lione-Angers, dove vedere il match di Ligue 1 in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Lione-Angers in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match del Parc Olympique Lyonnais tra Lione e Angers sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Per poter usufruire di questo vantaggio basterà aprire un conto gioco tramite il link qui sopra e fare il primo versamento. In questo modo si potranno vedere in contemporanea le immagini della partita oltre che le stastiche aggiornate in tempo reale di squadre e giocatori. Lione-Amgers sarà disponibile anche su Sky e NOW ma in quel caso serve un abbonamento a pagamento.
Lione-Angers, come arrivano le due squadre al match—
Ligue 1 come al solito dominata fin dalle prime battute dal PSG, unica squadra a punteggio pieno dopo 4 turni. Il Lione è quarto con 9 visto che dopo le prime 3 vittorie è caduto lo scorso weekend nella trasferta di Rennes per 3-1. Ben più indietro, ma con obiettivi logicamente differenti, l'Angers, dodicesimo in graduatoria con 5 punti e con 2 pareggi di fila contro Rennes e Metz entrambi per 1-1. Osservando i dati degli scontri diretti possiamo notare come il Lione arrivi da 5 vittorie di fila contro l'Angers.
Le probabili formazioni di Lione-Angers—
LIONE (4-2-3-1) - Greif; Maitland, Clinton, Nikhate, Tagliafico; Tessmann, Tolisso; Suic, Karabec, Fofana; Satriano. All. Fonseca.
ANGERS (5-3-2) - Koffi; Raolisoa, Camara, Lefort, Arcus, Hanin; Belkebla, Adbelli, Beikhdim; Cherif, Peter. All. Dujeux
© RIPRODUZIONE RISERVATA