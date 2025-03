Deschamps: “Ci abbiamo creduto, ora dobbiamo migliorare”

Il tecnico della Francia celebra la rimonta e la vittoria ai rigori esaltando i suoi giocatori, ma punta a migliorare l'esperienza per il futuro.

La Francia si qualifica per la Final Four della Nations League dopo una vittoria sofferta ma meritata ai rigori contro la Croazia. Nonostante la sconfitta per 2-0 all’andata, i Bleus hanno dimostrato carattere e qualità, riuscendo a ribaltare il risultato. Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, ha analizzato la prestazione della sua squadra con soddisfazione, ma senza nascondere alcuni aspetti da migliorare.