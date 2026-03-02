L'ex difensore dei blancos ha dichiarato che l'esonero di Xabi Alonso è stato una vera sorpresa e anche ora con Arbeloa non vede grandi miglioramenti

Mattia Celio Redattore 2 marzo - 12:07

Il Real Madrid è chiamato a non sbagliare. Questa sera i blancos scenderanno in campo al Santiago Bernabeu contro il Getafe, una partita delicata per la squadra di Alvaro Arbeloain ottica campionato. Vincere, infatti, porterebbe i madrileni nuovamente ad una sola lunghezza dal Barcellona. Real Madrid che arriva dall'importante successo contro il Benfica che ha sancito la qualificazione agli ottavi di Champions League ma nonostante tutto la squadra ancora non convince del tutto.

Real Madrid, Miguel Torres non convinto sull'esonero di Xabi Alonso — Non è certo il Real Madridche i tifosi sognavano di vedere in questa stagione. Il progetto Xabi Alonso non ha funzionato e questo è costato la panchina all'ex Bayer Leverkusen, con l'arrivo di Alvaro Arbeloa qualche passo avanti è arrivato, ma se alleni il Real Madrid dovresti sapere che cosa si aspetta la tifoseria: tutto e subito. Il neo allenatore ha riportato i blancos in lotta per LaLiga e ad una sofferta qualificazione agli ottavi di Champions League, ma il gioco è tutt'altro che emozionante. Eppure l'organico a disposizione parla da solo. Cosa sta succedendo?

Miguel Torres Gomez, ex giocatore madrileno dal 2007 al 2009, ha espresso la sua opinione al quotidiano AS. Il classe '86 ha dichiarato di essere rimasto molto sorpreso per l'esonero di Xabi Alonso: "Non ho capito la partenza di Xabi Alonso, aveva appena iniziato il suo progetto e non so quale sarà il futuro di Arbeloa - dice l'ex difensore - Non prenderei in considerazione Mou per il mio progetto e non credo che abbia fatto abbastanza per meritarlo, ma so che Florentino lo apprezza e che la lealtà verso il club è molto importante per lui".

"C'è stato un miglioramento con Arbeloa? Alla sua squadra mancano ancora alcuni ingredienti chiave. È arrivato in una squadra con uno stile di gioco un po' caotico e il problema principale è che molti tifosi del Madrid non sanno come gioca la loro squadra - continua - Arbeloa non ha vita facile, e inoltre, lo sento parlare più della filosofia e dei valori del Real Madrid che di tattica, che è dove il Madrid non sta rendendo bene in attacco, in difesa o sui calci piazzati. Non ho notato un miglioramento significativo".

Se le strade tra Arbeloa e blancos al termine della stagione dovessero separarsi, ecco chi sarebbe un buon allenatore per il Real Madrid secondo Miguel Torres: "Michel González è più che preparato ma le circostanze non sono state favorevoli. Quando era allenatore del Castilla e direttore dello sviluppo giovanile, è stato allora che ci è andato più vicino. Dopo, quell'opzione è svanita".