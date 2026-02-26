Il Real Madrid passa il turno e Courtois ironizza sul sorteggio della Uefa e si dichiara certo che incontreranno il City

Il Real Madrid non brilla ma batte il Benfica di Mourinhoe passa il turno. I blancos di Arbeloa ora attendono di sapere, dal sorteggio, chi sarà il loro avversario negli ottavi di Champions League. E lo fanno con l'ironia del loro portiere, Courtois: "In realtà sappiamo tutti che affronteremo il City".

Il Real Madrid passa il turno — Non ha certo offerto una prova brillante il Real Madrid di Arbeola. Ma nel calcio conta il risultato e questo parla chiaro: i blancos andranno agli ottavi della Champions League. Il match d'andata, allo stadio Da Luz, era terminato con la vittoria della squadra ospite per 0-1 grazie alla rete di Vinicius. Al ritorno, stadio Bernabeu, Mourinho non è riuscito nella rimonta. Le aquile hanno giocato bene e sono state pericolose. La rete di Rafa Silva (13° minuto) ha aperto la partita e acceso le speranze dei portoghesi. Speranze che si sono infrante appena tre minuti dopo sul bel rasoterra di Tchouameni e sono poi crollate all'80° quando Vinicius decide che è ora di chiudere la questione.

Courtois ironizza sul sorteggio della Uefa — Polemica e ironia si fondono nelle parole del portiere dei blancos. Tutte le attenzioni, infatti, sono ora rivolte al sorteggio di domani che rivelerà chi sarà l'avversaria del Real agli ottavi: Manchester City o Sporting. Parlando coi giornalisti dopo la partita di ieri sera, il portiere belga ha dichiarato, fra il serio e il faceto: "Sappiamo tutti che venerdì al sorteggio toccherà al Manchester City! Lo sa chiunque". Concorda in pieno il tecnico Arbeola. Ma, se il portiere è ironico, l'allenatore è più polemico e lancia una più decisa frecciatina all'indirizzo della Uefa: "Affronteremo sicuramente il Manchester City... Proprio come negli ultimi 7 anni". Il riferimento fatto da Arbeloa è reale: negli ultimi sette anni il Real ha affrontato il Manchester City ben sei volte. Bisognerà però aspettare venerdì per scoprire se le parole dei due saranno veritiere o se l'urna li smentirà.