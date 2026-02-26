Silenzio, concentrazione e forse anche comodità, così il portoghese a Madrid preferendo una visione più intima e isolata del big match dei playoff di Champions League.

Michele Massa 26 febbraio - 11:59

Ieri sera è andata in scena la sfida tra Real Madrid e Benfica. Un ritorno acceso dalle mille polemiche nella sfida d'andata. A farne le spese tra i vari, anche José Mourinho che per la partita del Bernabeu era tra gli squalificati. Nessun problema per il tecnico portoghese, che come spesso decide di fare ha rinunciato alla privilegiata skybox per seguire i suoi calciatori da una postazione tutt'altro che d'effetto.

Mourinho segue il Benfica dal pullman, il retroscena dello Special One — Come raccontato da El Chiringuito de Jugones, il ritorno a Madrid di José Mourinho non è stato costernato da applausi e standing ovation, ma dal silenzio del parcheggio sotterraneo dello stadio. ll tecnico portoghese come spesso ha preferito nella sua carriera, nei turni di squalifica ha deciso di seguire le gesta della sua squadra dal pullman insieme ai suoi collaboratori. Il tutto naturalmente in "collegamento indiretto" con la panchina.

Una partita tesissima, con i portoghesi che hanno sfiorato il sogno, passando in vantaggio nel primo tempo, salvo poi subire la rimonta dei Blancos che si sono regalati così il pass per gli ottavi di finale. Lontano dai riflettori lo Special One ha comandato la sua squadra, creando più di un grattacapo al Real Madrid orfano dell'infortunato Mbappé.

Mourinho è anche questo, "ne sa una in più del diavolo" e in qualche modo riesce sempre a far parlare di se. Anche quando non c'è sua traccia in campo, stavolta nemmeno in tribuna.