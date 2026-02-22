Mourinho, vittoria e polemiche: ecco cos'ha detto lo Special One al termine della sfida contro l'AVS

Federico Iezzi Collaboratore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 18:32)

Il Benficadi Mourinho ha liquidato in campionato 3-0 l'AVS con le reti di Bah, Barrenechea e Rafa Silva. Dopo il match, come spesso accade, lo Special One ne ha approfittato, in conferenza stampa, per togliere qualche sassolino dalle scarpe: «Se fosse un qualche altro club a schierare un terzino di 17 anni oggi se ne parlerebbe in prima pagina, ma essendo il Benfica la cosa passa inosservata», ha detto parlando del giovane Josè Neto.

Benfica-AVS Futebol SAD 3-0: Mourinho soddisfatto — Nella conferenza stampa post match il tecnico delle Aquile appare più che soddisfatto dalla prestazione offerta dalla sua squadra. Mourinhoha parlato molto bene degli avversari, "Sono una squadra molto bene organizzata e nonostante il tre a zero già a fine primo tempo hanno continuato a giocare». Subito dopo il tecnico ha elogiato i suoi: «Stiamo migliorando, siamo una squadra migliore. I nostri principi di gioco sono ben definiti, facciamo bene il nostro lavoro e la nostra caccia ai punti che ci servono prosegue".

"Se fosse un altro club, ne parlerebbe chiunque" — Si sa, Mourinho non sarebbe lui se non facesse qualche uscita, qualche piccola polemica. E così ha fatto, parlando delle scelte tecniche. In particolare della decisione di schierare un 17enne come terzino sinistro: si tratta di Josè Neto. Le sue parole sono, allo stesso tempo, una polemica e un elogio alla cantera del Benfica:

"Se un altro club schierasse un 17enne se ne parlerebbe in prima pagina. Sarebbe un caso mediatico. Con il Benfica, invece, la cosa appare quasi inosservata. Il lavoro fatto con la crescita dei giovani, però, non dovrebbe passare inosservato. E come allenatore non ho intenzione di lasciare che il lavoro svolto dai giocatori per arrivare a giocare in prima squadra, passi sotto silenzio". Mou, infine, si è rifiutato di rispondere ad una domanda riguardo al caso delle accuse di razzismo verso Vinicius Junior evitando ogni polemica.