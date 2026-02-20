Il tecnico dei bavaresi si schiera nella vicenda Vinicius-Prestianni e punzecchia Mourinho per il suo atteggiamento nella gestione della questione

La vicenda che ha coinvolto Gianluca Prestianni e Vinicius Junior durante il playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid continua a far discutere. Non sono mancati i pareri di alcune personalità del mondo del calcio, come Pep Guardiola. Alla vigilia della sfida contro l'Eintracht, anche l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany è stato interpellato sulla questione.

Le dichiarazioni di Kompany in conferenza sul caso Vinicius-Prestianni — IL PENSIERO DI KOMPANY -"È una situazione difficile, la reazione di Vinicius è stata emotiva, autentica, non è assolutamente falsa, ne sono certo. Non avrebbe avuto alcun vantaggio ad attirare l’attenzione dell’arbitro senza motivo"

IL DURO ATTACCO A MOURINHO -"È andato subito contro di lui, attaccando gravemente il carattere di Vinicius, parlando del suo modo di esultare per screditarlo. È stato un grande errore dal punto di vista della leadership. Ha anche detto che il Benfica non può essere razzista perché il suo miglior giocatore di sempre è stato Eusébio. Sa cosa hanno dovuto sopportare i giocatori neri negli anni ’60? Era lì con Eusébio in ogni trasferta per vedere cosa subiva? Usare oggi il suo nome contro Vinicius... So che in fondo è una brava persona. Capisco cosa ha fatto, ma ha commesso un grave errore. Spero che non accada più e che si possa andare avanti insieme, perchè non si fa altro che rovinare questo bellissimo sport".