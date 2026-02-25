Impresa Bodo Glimt: dopo Atlético Madrid e Manchester City, i norvegesi battono anche l'Inter nel doppio confronto. Continua la favola.

Quarta vittoria consecutiva in Champions League per il Bodo Glimt. La formazione di Knutsen ha battuto, una dopo l'altra, Atlético Madrid, Manchester City e Inter nel doppio confronto, eliminando i nerazzurri ai playoff della massima competizione europea. È un traguardo storico per la squadra di Hauge che, tra l'altro, si è resa la prima squadra norvegese ad eliminare una formazione italiana nella Coppa dalla grandi orecchie. (Credit video: official Instagram page Bodo Glimt)