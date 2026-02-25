L'attaccante non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio e non è stato convocato. Al suo posto Gonzalo Garcia

Mattia Celio Redattore 25 febbraio - 16:22

A poche ore dal fischio della sfida contro il Benfica, il Real Madrid si trova costretto a fare i conti con un'assenza pesantissima. Il loro asso Kylian Mbappé sarà costretto a saltare la partita di questa sera. Un durissimo colpo per Alvaro Arbeloa e per tutto l'ambiente madrileno. L'ex PSG non è stato nemmeno convocato per la sfida contro i lusitani, motivo per cui non siederà neanche in panchina. Il motivo dell'assenza.

Real Madrid, tegola Mbappé: il fuoriclasse non recupera per il Benfica. Il motivo — Alvaro Arbeloa non potrà contare su Kylian Mbappé questa sera. L'attaccante del Real Madrid non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dunque non è neanche stato inserito nella lista dei convocati. Un'assenza pesantissima per il club spagnolo, al netto della vittoria di misura ottenuta la scorsa settimana al da Luz. Al suo posto dovrebbe giocare come punta centrale il classe 2004, Gonzalo Garcia.

Nella sfida di andata, il numero 9 ha giocato tutti i 90 minuti, sfiorando la rete del vantaggio. E' sceso in campo anche nel weekend contro l'Osasuna, anche in questo caso disputando l'intera partita. Il fastidio al ginocchio ha cominciato a farsi sentire da qualche settimana, ma nonostante tutto l'ex PSG ha stretto i denti ma alla fine, in accordo sia con Arbeloa che con lo staff tecnico, ha deciso di fermarsi per non peggiorare la situazione.

Il tecnico dei blancos aveva parlato delle condizioni non perfette del classe'98 già prima della sfida contro l'Osasuna: "Si è riposato lo scorso fine settimana, non ha giocato contro la Real Sociedad. Quando pensiamo che non sia in forma, non corriamo rischi. Non è una decisione che prendo da solo: la prendo con i medici. Oggi si sentiva pronto per giocare". Lo stesso aveva fatto ieri alla vigilia della sfida contro le Aquile seppur lasciando qualche spiraglio di recupero: "Da diverse settimane sta facendo uno sforzo, però domani può giocare". Spiraglio svanito nelle ultime ore.