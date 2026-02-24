derbyderbyderby calcio estero Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°

Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°

Liga, 25° turno: cambio della guardia in vetta alla classifica, il Real cade a Pamplona con l'Osasuna (2-1) e la squadra di Flick ne approfitta
Il 25° turno di Liga sconvolge la classifica e cambia la guardia in vetta. Il Barcellona, infatti, batte 3-0 il Levante e complice la sconfitta del Real Madrid con l'Osasuna, scalza i blancos al primo posto. Giornata favorevole per le inseguitrici, Villarreal e Atletico Madrid, che si impongono nei rispettivi impegni con Valencia (2-1) ed Espanyol (4-2). Continua la stagione sorprendente del Celta Vigo che supera 2-0 il Maiorca e si issa al 6° posto.

Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°- immagine 2
L'Osasuna fa l'impresa, battendo 2-1 il Real Madrid (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tonfo Real, esulta il Barcellona

Dopo quelle in Coppa del Re con l'Albacete e in Champions col Benfica, arriva anche la prima sconfitta in campionato per Arbeloa. Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive per il successore di Xabi Alonso che cade a Pamplona, sconfitto 2-1 dall'Osasuna, e scala in seconda posizione. Budimir porta in vantaggio la squadra di casa nel primo tempo, Vinicius pareggia nella ripresa, ma al 90' ci pensa Raul Garcia ad inguaiare i blancos.

La nuova capolista è il Barcellona che regola col pilota automatico il malcapitato Levante, riscattando la sconfitta nel derby catalano col Girona (2-1), della settimana precedente. Al CampNou sblocca Bernal, raddoppia De Jong e cala il tris Fermin Lopez.

Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°- immagine 3
Fermin Lopez, Barcelona (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Turno favorevole anche per il Villarreal che batte 2-1 il Valencia (Ramazani) in rimonta (Comesana, Gueye) e si aggiudica il derby della Comunità Valenciana. Pirotecnico 4-2 al Metropolitano tra Atletico ed Espanyol: ospiti in vantaggio con Jofre, poi Sorloth pareggia, Giuliano Simeone raddoppia e Lookman mette la freccia; a 18' dal termine Sorloth fa doppietta, la rete di Exposito vale solo a fini statistici. El Cholorespira dopo due sconfitte di fila e il pari beffa europeo col Club Brugge.

Buon momento anche per il Betis Siviglia che non va oltre l'1-1 col Rayo Vallecano, ma colleziona il 4° risultato utile di fila, conservando cinque punti di vantaggio su un sorprendente Celta Vigo, che batte 2-0 il Maiorca e ne rosicchia due agli andalusi.

Liga, i risultati del 25° turno

  • Athletic Bilbao – Elche 2-1

  • Real Sociedad – Real Oviedo 3-3

  • Betis – Rayo Vallecano 1-1

  • Osasuna – Real Madrid 2-1

  • Atlético Madrid – Espanyol 4-2

  • Getafe – Siviglia 0-1

  • Barcellona – Levante 3-0

  • Celta Vigo – Mallorca 2-0

  • Villarreal – Valencia 2-1

  • Alavés – Girona 2-2

    • La classifica

    Classifica LaLiga (25ª giornata):

  • Barcellona 61

  • Real Madrid 60

  • Villarreal 51

  • Atletico Madrid 48

  • Real Betis 42

  • Celta Vigo 37

  • Espanyol 35

  • Athletic Bilbao 34

  • Osasuna 33

  • Real Sociedad 32

  • Girona 30

  • Siviglia 29

  • Getafe 29

  • Alavés 27

  • Rayo Vallecano 26* (Una partita in meno)

  • Valencia 26

  • Elche 25

  • RCD Maiorca 24

  • Levante 18

  • Real Oviedo 17* (Una partita in meno)

