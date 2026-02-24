Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°

Il 25° turno di Liga sconvolge la classifica e cambia la guardia in vetta. Il Barcellona, infatti, batte 3-0 il Levante e complice la sconfitta del Real Madrid con l'Osasuna, scalza i blancos al primo posto. Giornata favorevole per le inseguitrici, Villarreal e Atletico Madrid, che si impongono nei rispettivi impegni con Valencia (2-1) ed Espanyol (4-2). Continua la stagione sorprendente del Celta Vigo che supera 2-0 il Maiorca e si issa al 6° posto.