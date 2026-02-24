Liga, 25° turno: cade il Real, Barcellona in vetta e il Villarreal è 3°

Il 25° turno di Liga sconvolge la classifica e cambia la guardia in vetta. Il Barcellona, infatti, batte 3-0 il Levante e complice la sconfitta del Real Madrid con l'Osasuna, scalza i blancos al primo posto. Giornata favorevole per le inseguitrici, Villarreal e Atletico Madrid, che si impongono nei rispettivi impegni con Valencia (2-1) ed Espanyol (4-2). Continua la stagione sorprendente del Celta Vigo che supera 2-0 il Maiorca e si issa al 6° posto.
Tonfo Real, esulta il Barcellona—
Dopo quelle in Coppa del Re con l'Albacete e in Champions col Benfica, arriva anche la prima sconfitta in campionato per Arbeloa. Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive per il successore di Xabi Alonso che cade a Pamplona, sconfitto 2-1 dall'Osasuna, e scala in seconda posizione. Budimir porta in vantaggio la squadra di casa nel primo tempo, Vinicius pareggia nella ripresa, ma al 90' ci pensa Raul Garcia ad inguaiare i blancos.
La nuova capolista è il Barcellona che regola col pilota automatico il malcapitato Levante, riscattando la sconfitta nel derby catalano col Girona (2-1), della settimana precedente. Al CampNou sblocca Bernal, raddoppia De Jong e cala il tris Fermin Lopez.
Turno favorevole anche per il Villarreal che batte 2-1 il Valencia (Ramazani) in rimonta (Comesana, Gueye) e si aggiudica il derby della Comunità Valenciana. Pirotecnico 4-2 al Metropolitano tra Atletico ed Espanyol: ospiti in vantaggio con Jofre, poi Sorloth pareggia, Giuliano Simeone raddoppia e Lookman mette la freccia; a 18' dal termine Sorloth fa doppietta, la rete di Exposito vale solo a fini statistici. El Cholorespira dopo due sconfitte di fila e il pari beffa europeo col Club Brugge.
Buon momento anche per il Betis Siviglia che non va oltre l'1-1 col Rayo Vallecano, ma colleziona il 4° risultato utile di fila, conservando cinque punti di vantaggio su un sorprendente Celta Vigo, che batte 2-0 il Maiorca e ne rosicchia due agli andalusi.
