Questa notte ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte l'Ecuador ed il Curaçao. Le due Nazionali che appartengono al continente americano, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Entrambe sono nel Girone E insieme a Germania e Costa d'Avorio. L'incontro di questa notte è terminato a reti bianche e, grazie a questo risultato, il Curaçao ha ottenuto il primo punto della sua storia nella massima competizione intercontinentale.

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Curaçao pareggia 0-0 contro l'Ecuador ed ottiene il primo punto nella sua storia ai Mondiali

L'isola di Curaçao è una delle nazioni che costituiscono il. La sua Nazionale di calcio è nata soltanto nele nel mese di novembre dello scorso anno, grazie allocontro la, ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai Mondiali. Tra l'altro, coi suoi 444 km² di superficie, è il Paese più piccolo di sempre ad aver partecipato al torneo. Al suo esordio nella massima competizione intercontinentale, la squadra allenata dall'olandeseha persocontro la, ma la rete del momentaneo pareggio realizzata daè stata un'esplosione di gioia sia per gli Azules che per i propri tifosi.

Glasgow, Scozia - 29 maggio 2026: L'allenatore del Curaçao Dick Advocaat durante la conferenza stampa all'Hampden Park. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Questa notte, The Blue Wave ha giocato contro l'Ecuador presso l'Arrowhead Stadium situato a Kansas City. Nonostante un dominio degli ecuadoriani che hanno tirato ben 27 volte e con un possesso palla pari al 75%, l'incontro della seconda giornata della fase a gironi è terminato a reti bianche.

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Per gli Azules si tratta di un pareggio molto importante visto che hanno ottenuto il loro primo nonché storico punto nella massima competizione intercontinentale. L'eroe della gara nonché migliore in campo è stato il portiere del Curaçao, che ha effettuato la bellezza di

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