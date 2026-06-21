Alla sua seconda partita nella massima competizione intercontinentale, la piccola selezione ha ottenuto il suo primo nonché storico punto
I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale
Questa notte ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte l'Ecuador ed il Curaçao. Le due Nazionali che appartengono al continente americano, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Entrambe sono nel Girone E insieme a Germania e Costa d'Avorio. L'incontro di questa notte è terminato a reti bianche e, grazie a questo risultato, il Curaçao ha ottenuto il primo punto della sua storia nella massima competizione intercontinentale.
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Curaçao pareggia 0-0 contro l'Ecuador ed ottiene il primo punto nella sua storia ai MondialiL'isola di Curaçao è una delle nazioni che costituiscono il Regno dei Paesi Bassi. La sua Nazionale di calcio è nata soltanto nel 2010 e nel mese di novembre dello scorso anno, grazie allo 0-0 contro la Giamaica, ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai Mondiali. Tra l'altro, coi suoi 444 km² di superficie, è il Paese più piccolo di sempre ad aver partecipato al torneo. Al suo esordio nella massima competizione intercontinentale, la squadra allenata dall'olandese Dick Advocaat ha perso 7-1 contro la Germania, ma la rete del momentaneo pareggio realizzata da Comenencia è stata un'esplosione di gioia sia per gli Azules che per i propri tifosi.
Questa notte, The Blue Wave ha giocato contro l'Ecuador presso l'Arrowhead Stadium situato a Kansas City. Nonostante un dominio degli ecuadoriani che hanno tirato ben 27 volte e con un possesso palla pari al 75%, l'incontro della seconda giornata della fase a gironi è terminato a reti bianche.
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