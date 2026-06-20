La straordinaria avventura calcistica di Curaçao ai Mondiali si arricchisce di un ulteriore capitolo di rilevanza storica, andando ben oltre il semplice aspetto sportivo legato al campo da gioco. Nelle ultimissime ore, infatti, la federazione calcistica della piccola isola caraibica ha vissuto un momento di profonda e immensa soddisfazione, ricevendo un riconoscimento ufficiale che testimonia in maniera tangibile la portata della propria impresa. L'intera nazione sta continuando a vivere un autentico sogno a occhi aperti, celebrando non soltanto una storica qualificazione al torneo, ma anche un primato che resterà scolpito per sempre negli annali internazionali.

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Guinnes World Record per Curaçao

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Il percorso nei Mondiali

è stato ufficialmente consegnato il prestigioso certificato del. Un documento formale che attesta a tutti gli effetti che Curaçao rappresenta in assoluto. Si tratta di un traguardo che definire straordinario è forse riduttivo, specialmente se si analizzano i dati demografici: la nazione conta infatti appenain totale. Con un bacino d'utenza estremamente ridotto, la squadra è riuscita per la prima volta nella sua storia a qualificarsi per la massima competizione calcistica internazionale.A condurre questa selezione c'è il commissario tecnico Dick. La squadra caraibica sta attirando su di sé l'attenzione e la simpatia di tutto il mondo sportivo. Questo affetto globale non è stato minimamente scalfito dal difficilissimo e proibitivo esordio contro la Germania , una partita che si è conclusa con una pesantissima sconfitta per 7-1. Tuttavia, persino all'interno di un match così complesso, il cammino della formazione caraibica è stato reso ancora più speciale dall'arrivo di un gol storico. A mettere la firma è stato Livanoex Juventus Next Gen.

GLASGOW, SCOZIA - 29 MAGGIO: L'allenatore di Curaçao, Dick Advocaat, durante la sessione di allenamento e la conferenza stampa di Curaçao all'Hampden Park, il 29 maggio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Il traguardo raggiunto si erge a vero e proprio simbolo di speranza e di ispirazione per tutte le altre piccole nazioni calcistiche sparse per il mondo, dimostrando che con organizzazione e passione nessun obiettivo è precluso. Curaçao ha indubbiamente già scritto una pagina indelebile ed eterna della storia del calcio mondiale.

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