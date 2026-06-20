Nonostante la sconfitta per 7-1 contro la Germania, non si ferma la curiosità intorno a Curaçao: premio storico per la nazionale caraibica
I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale
La straordinaria avventura calcistica di Curaçao ai Mondiali si arricchisce di un ulteriore capitolo di rilevanza storica, andando ben oltre il semplice aspetto sportivo legato al campo da gioco. Nelle ultimissime ore, infatti, la federazione calcistica della piccola isola caraibica ha vissuto un momento di profonda e immensa soddisfazione, ricevendo un riconoscimento ufficiale che testimonia in maniera tangibile la portata della propria impresa. L'intera nazione sta continuando a vivere un autentico sogno a occhi aperti, celebrando non soltanto una storica qualificazione al torneo, ma anche un primato che resterà scolpito per sempre negli annali internazionali.
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Guinnes World Record per CuraçaoA Curaçao è stato ufficialmente consegnato il prestigioso certificato del Guinness World Records. Un documento formale che attesta a tutti gli effetti che Curaçao rappresenta in assoluto il Paese meno popoloso di sempre ad aver mai raggiunto la fase finale di una Coppa del Mondo. Si tratta di un traguardo che definire straordinario è forse riduttivo, specialmente se si analizzano i dati demografici: la nazione conta infatti appena 156.115 abitanti in totale. Con un bacino d'utenza estremamente ridotto, la squadra è riuscita per la prima volta nella sua storia a qualificarsi per la massima competizione calcistica internazionale.
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Il percorso nei MondialiA condurre questa selezione c'è il commissario tecnico Dick Advocaat. La squadra caraibica sta attirando su di sé l'attenzione e la simpatia di tutto il mondo sportivo. Questo affetto globale non è stato minimamente scalfito dal difficilissimo e proibitivo esordio contro la Germania, una partita che si è conclusa con una pesantissima sconfitta per 7-1. Tuttavia, persino all'interno di un match così complesso, il cammino della formazione caraibica è stato reso ancora più speciale dall'arrivo di un gol storico. A mettere la firma è stato Livano Comenencia, ex Juventus Next Gen.
Il traguardo raggiunto si erge a vero e proprio simbolo di speranza e di ispirazione per tutte le altre piccole nazioni calcistiche sparse per il mondo, dimostrando che con organizzazione e passione nessun obiettivo è precluso. Curaçao ha indubbiamente già scritto una pagina indelebile ed eterna della storia del calcio mondiale.
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