Germania-Costa d'Avorio, Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per la seconda giornata del Gruppo E: Tv, Streaming e probabili formazioni.

Vincenzo Bellino
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Germania e Costa dâ€™Avorio si affrontano in una sfida che vale giÃ  un pezzo importante del primato nel Gruppo E. Due squadre arrivate con entusiasmo e convinzione, entrambe reduci da un esordio convincente, che si ritrovano ora in un confronto diretto capace di indirizzare la classifica e gli equilibri del girone.

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Germany v Finland - International Friendly

Da una parte la soliditÃ  e la qualitÃ  offensiva della Germania di Nagelsmann, dallâ€™altra la fisicitÃ  e lâ€™imprevedibilitÃ  della Costa dâ€™Avorio: due stili diversi che promettono una partita intensa e ricca di duelli, con in palio punti pesantissimi in ottica qualificazione.

Dove vedere Germania-Costa d'Avorio in diretta TV e streaming ufficiale

Germania-Costa d'Avorio sarÃ  trasmessa in diretta TV su Dazn e sulla Rai e in streaming ufficiale sull'app di Dazn e su RaiPlay. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn, Rai
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Qui Germania

La Germania arriva a questo confronto nel modo migliore possibile: dopo il roboante 7-1 allâ€™esordio contro CuraÃ§ao, la squadra di Nagelsmann ha confermato tutto il suo potenziale offensivo e una forma scintillante, fatta di pressing alto, qualitÃ  tecnica tra le linee e grande fluiditÃ  nel tridente Musialaâ€“Wirtzâ€“SanÃ© a supporto di Havertz. Dieci vittorie consecutive e unâ€™identitÃ  sempre piÃ¹ definita rendono i tedeschi una delle squadre piÃ¹ temibili del torneo, anche se la sfida con la Costa dâ€™Avorio rappresenta un test molto piÃ¹ probante rispetto alla prima uscita

Qui Costa d'Avorio

Dallâ€™altra parte, gli ivoriani arrivano con grande fiducia: dopo il successo contro lâ€™Ecuador, la selezione di Fae ha dimostrato soliditÃ , intensitÃ  e soprattutto talento negli uomini chiave come KessiÃ© e Diallo, capaci di accendere la partita anche nei momenti piÃ¹ equilibrati. Occhio anche al gioiellino Yan DiomandÃ¨, 19 anni, che in Germania conoscono bene poichÃ© milita nel Lipsia.

Le probabili formazioni di Germania-Costa d'Avorio

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F. Nmecha, Pavlovic; SanÃ©, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

Costa d'Avorio (4-4-2): Y. Fofana; G. Doue, Singo, Agbadou, Konan; DiomandÃ©, Kessie, S. Fofana, Diallo; Pepe, Bonny. Ct: Fae.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si aspetta una gara ad alta intensitÃ  e ricca di duelli individuali, con la Germania chiamata a confermare la propria superioritÃ  nel palleggio e nella gestione del ritmo, mentre la Costa dâ€™Avorio proverÃ  a colpire in transizione sfruttando velocitÃ  e fisicitÃ

Gruppo E, scontro diretto per la vetta

In palio câ€™Ã¨ una fetta importante del primo posto nel Gruppo E, dove entrambe le squadre sono giÃ  a punteggio pieno insieme a Ecuador e CuraÃ§ao: una vittoria potrebbe indirizzare in modo decisivo la qualificazione, mentre un pareggio terrebbe tutto apertissimo in vista dellâ€™ultima giornata. Un incrocio che promette equilibrio, nonostante i valori sulla carta, e che potrebbe rivelare molto sulle reali ambizioni di entrambe le nazionali.

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