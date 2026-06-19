Germania e Costa dâ€™Avorio si affrontano in una sfida che vale giÃ un pezzo importante del primato nel Gruppo E. Due squadre arrivate con entusiasmo e convinzione, entrambe reduci da un esordio convincente, che si ritrovano ora in un confronto diretto capace di indirizzare la classifica e gli equilibri del girone.

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Da una parte la soliditÃ e la qualitÃ offensiva della Germania di Nagelsmann, dallâ€™altra la fisicitÃ e lâ€™imprevedibilitÃ della Costa dâ€™Avorio: due stili diversi che promettono una partita intensa e ricca di duelli, con in palio punti pesantissimi in ottica qualificazione.

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Qui Germania

Qui Costa d'Avorio

Le probabili formazioni di Germania-Costa d'Avorio

Laarriva a questo confronto nel modo migliore possibile: dopo il roboante 7-1 allâ€™esordio contro CuraÃ§ao, la squadra di Nagelsmann ha confermato tutto il suo potenziale offensivo e una forma scintillante, fatta di pressing alto, qualitÃ tecnica tra le linee e grande fluiditÃ nel tridente Musialaâ€“Wirtzâ€“SanÃ© a supporto di Havertz. Dieci vittorie consecutive e unâ€™identitÃ sempre piÃ¹ definita rendono i tedeschi una delle squadre piÃ¹ temibili del torneo, anche se la sfida con la Costa dâ€™Avorio rappresenta un test molto piÃ¹ probante rispetto alla prima uscitaDallâ€™altra parte, gli ivoriani arrivano con grande fiducia: dopo il successo contro lâ€™Ecuador, la selezione di Fae ha dimostrato soliditÃ , intensitÃ e soprattutto talento negli uomini chiave come, capaci di accendere la partita anche nei momenti piÃ¹ equilibrati. Occhio anche al gioiellino Yan DiomandÃ¨, 19 anni, che in Germania conoscono bene poichÃ© milita nelNeuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F. Nmecha, Pavlovic; SanÃ©, Musiala, Wirtz; Havertz.Nagelsmann.

Costa d'Avorio (4-4-2): Y. Fofana; G. Doue, Singo, Agbadou, Konan; DiomandÃ©, Kessie, S. Fofana, Diallo; Pepe, Bonny. Ct: Fae.

Cosa aspettarsi dalla partita

Gruppo E, scontro diretto per la vetta

Ci si aspetta una gara ad alta intensitÃ e ricca di duelli individuali, con lachiamata a confermare la propria superioritÃ nel palleggio e nella gestione del ritmo, mentre laproverÃ a colpire in transizione sfruttando velocitÃ e fisicitÃIn palio câ€™Ã¨ una fetta importante del primo posto nel, dove entrambe le squadre sono giÃ a punteggio pieno insieme a: una vittoria potrebbe indirizzare in modo decisivo la qualificazione, mentre un pareggio terrebbe tutto apertissimo in vista dellâ€™ultima giornata. Un incrocio che promette equilibrio, nonostante i valori sulla carta, e che potrebbe rivelare molto sulle reali ambizioni di entrambe le nazionali.

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