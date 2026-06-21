Il Malaga è ufficialmente rientrato tra le prime venti formazioni del calcio spagnolo. Decisivo il successo nel match di ritorno dei playoff sull'Almeria per 1-2 della formazione allenata da Juan Francisco Funes.

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Malaga, è storia! Promosso in Liga

Il quarto posto conquistato durante la regular season aveva alimentato speranze e aspettative dei tifosi del Malaga. Adesso, invece, LaLiga è realtà. Nel corso del suo campionato, la squadra biancazzurra aveva incamerato 73 punti nelle 42 partite disputate. Meglio hanno fatto soltanto il, promossi direttamente nella prima serie spagnola, oltre all'Almeria terzo e finalista nei playoff. Proprio gli spareggi hanno decretato la promozione del Malaga, che torna a giocare in Liga per la prima volta dall'annata sportiva 2017-2018. Al termine di quel campionato, vi fu la retrocessione per via del 20° piazzamento acquisito.

MALAGA, SPAGNA - 03 APRILE: I tifosi del Borussia Dortmund tifano per la loro squadra prima dell'inizio della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Malaga CF e Borussia Dortmund allo Stadio La Rosaleda il 3 aprile 2013 a Malaga, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ebbene, la promozione per i biancazzurri vale tantissimo. Basti pensare che la stagione 2023-2024 fosse stata disputata addirittura in terza serie spagnola. E dunque, si è passati dall'inferno della Serie C al paradiso della Serie A in appena due anni. Nel suo percorso ai playoff, il Malaga ha affrontato per prima Las Palmas. Il successo di misura nella gara d'andata è stato sufficiente per avere la meglio sui gialloblù. In finale, invece, la doppia sfida con l'Almeria si è risolta soltanto nel match decisivo del ritorno.

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Avendo concluso il suo campionato alle spalle degli avversari, il Malaga ha giocato la sfida in trasferta. Nonostante ciò, è riuscita a sbancare l'Almeria Stadium, imponendosi grazie alle marcature di. A nulla è servita per i padroni di casa la rete di Leo Baptistao. Nel finale, tra l'altro, sono state comminate due espulsioni, una per parte, al brasiliano Thalys - entrato in campo soltanto 17 minuti prima - e al 2004 del Malaga Ochoa - anch'egli subentrato dalla panchina.

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