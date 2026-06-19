Il Como ha trovato l'accordo con Luis Milla: il centrocampista passerà con i lariani. Lo riporta Marca. Ora, la società deve trovare un secondo accordo, stavolta con il Getafe. Nel frattempo scopriamo chi è e che tipo di giocatore è Milla.

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Il Como sempre più vicino a Milla del Getafe

Luis Milla se va al Como de Cesc.



El traspaso del centrocampista del Getafe se hará oficial en las próximas horas. https://t.co/8JfupgIxNv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2026

Luis Milla: secondo miglior assistman della Liga

Ildi Fabregas ha concluso un accordo conche, dunque, verrà al Como e nella prossima stagione giocherà in Serie A . Adesso, però, la società italiana deve avviare e risolvere la trattativa con il club in cui Milla ha giocato la scorsa stagione: il Getafe. Il calciatore ha una clausola da 6 milioni, recentemente ridotta dai venti iniziali, ma i lombardi vorrebbero trattare. Milla, inoltre, aveva attirato l'attenzione anche di altri club: piaceva, in particolare, al Villareal. Alla fine lo ha convinto la forte volontà di Fabregas di averlo nella sua rosa. L'interesse della società italiana, in realtà, non è una novità: vi fu un tentativo di portarlo alla corte del tecnico spagnolo già durante il mercato invernale ma senza successo. Il Getafe, infatti, lo considerava fondamentale nella complicata lotta per la salvezza nellaClasse 1994, cresciuto nelle giovanili dell', Milla è un figlio d'arte e ha giocato anche per Tenerife e Granada. Suo papà ha giocato per il, per il Real Madrid e per iltra gli anni Ottanta e Duemila. Quella nel campionato italiano sarà la sua prima esperienza in un campionato estero. Si tratta di un centrocampista, un regista talentuoso che gioca davanti alla difesa ma che ha anche doti da mezzala. Ha un buon piede e un buon tiro da fuori ma la specialità della casa sono gli assist: nella Liga di quest'anno ne ha forniti ben 10 e cioè due in meno di: trattasi quindi del secondo miglior assistman del campionato spagnolo.

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