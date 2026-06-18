"Quando il Real chiama, non puoi dire di no": queste le parole di Marc Cucurella sul suo trasferimento al servizio di Josè Mourinho.
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Dopo il debutto complicato contro il Capo Verde, la Spagna si prepara a ripartire dall'Arabia Saudita. Uno dei calciatori più attesi è Marc Cucurella, fresco di trasferimento al Real Madrid. Il terzino si è presentato in conferenza stampa e ha parlato proprio del suo trasferimento alla corte di Josè Mourinho.
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Cucurella al Real Madrid: "Quando il Real ti chiama, è difficile dire di no"
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Ovviamente giocare per il Real - il club più prestigioso e vincente al mondo - comporta tante responsabilità, come ammette lo stesso terzino. "È un passo molto importante. Il Real Madrid è uno dei migliori club al mondo, quindi la pressione sarà immensa. Quando vai in un club come questo, quello che desideri di più è lottare per i titoli. È il club con più titoli di Champions League e spero di poterne vincere uno".
"Non vedo l'ora di collaborare con Mourinho"
Il terzino si è detto entusiasta anche di lavorare con e per Josè Mourinho, arrivato al Real Madrid per concludere un progetto iniziato anni fa. "Ho parlato con Mourinho; mi ha chiamato e mi ha detto che gli piacerebbe lavorare con me. Non vedo l'ora di collaborare con lui". A convincere il calciatore è stata soprattutto l'attenzione riservatagli dal tecnico: "La nostra conversazione è stata molto breve. Quello che mi è piaciuto è stato che si ricordasse delle mie azioni durante la partita contro il Benfica e che avesse notato quei dettagli. Questo mi ha dato la sicurezza necessaria per capire che era il passo giusto da compiere".
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