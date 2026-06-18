26 anni dopo, Cucurella diventa il quarto giocatore ad approdare al Real Madrid essendo cresciuto a La Masia
Marc Cucurella si è preso le prime pagine dei giornali spagnoli non per un gol con la Roja ai mondiali, rimasta impantanata sullo 0-0 contro Capo Verde, ma per aver firmato, in una trattativa lampo, con il Real Madrid. Acquistato dai Blancos per 55 milioni di euro dal Chelsea, l'ex terzino di Brighton e Getafe è, però, entrato nella storia per altre circostanze.
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Cucurella al Real Madrid: riscritta la storiaBarcellona e Real Madrid, come ben sappiamo, non rappresentano soltanto i due colossi del calcio spagnolo. Sono l'emblema di filosofie calcistiche e culturali diametralmente opposte. I due club non godevano di buoni rapporti, crollati definitivamente con lo scandalo Negreira. Proprio per questa serie di motivazioni, i trasferimenti diretti dal Barça al Real e viceversa si possono contare sulle dita di una mano.
Il caso più celebre coinvolse Luis Figo, stella del Barcellona, passata alle Merengues nel 2000, come promessa di Florentino Perez in caso di vittoria delle elezioni come presidente. Un trasferimento epocale che fece andare su tutte le furie i Culers, che accolsero il portoghese pallone d'oro, al ritorno al Camp Nou con la maglia Blanca, lanciandogli contro teste di cavallo, accendini, bottiglie e chi più ne ha più ne metta.
Memori di ciò che ha scatenato quell'episodio, i due club più titolati di Spagna hanno smesso di intavolare trattative dirette. Tuttavia, sono stati ben quattro i casi, nell'intera storia dei due giganti spagnoli, di calciatori formatisi nel settore giovanile Blaugrana ad essere finiti, successivamente, al Real Madrid. E Cucurella è soltanto l'ultimo arrivato di questa speciale classifica.
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La listaIl primo a fare il percorso Barcellona - Madrid è stato Justo Tejada, ala acquistata dal Real nel 1961 e rivenduta nel 1963 all'Espanyol, capace di mettere a segno 126 gol in otto stagioni con il Barça. Trenta anni dopo, nel 1990, il Real strappa agli acerrimi rivali Luis Milla. Esordisce a soli 18 anni e dopo un paio di stagioni, il difensore e centrocampista spagnolo, passa nella capitale, dove resterà fino al 1997. Lorenzo Sanz, centrocampista centrale, prima di Cucurella, era rimasto il terzo e ultimo calciatore cresciuto ne La Masia a passare a Valdebebas. L'estate del 2000, come detto precedentemente, è segnata da Luis Figo ma, mentre tutta l'attenzione è focalizzata sull'ala ex Inter, il Real Madrid acquista dal Celta Vigo Sanz. Non si è rivelato come uno dei migliori colpi della storia Blanca ma è comunque ricordato per essere entrato in questa speciale classifica.
Cucurella è soltanto il quarto giocatore a compiere questa strana traiettoria. Impegnato negli USA con la Nazionale spagnola, il terzino ormai ex Chelsea ha firmato con il Real Madrid un contratto fino al 2032. 55 saranno i milioni da versare nelle casse dei Blues. Per lo spagnolo non c'è mai stato spazio al Barcellona, come dimostra l'unica presenza in Copa del Rey nella stagione 2017/18 contro il Murcia. Adesso l'occasione della vita alla corte di José Mourinho.
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