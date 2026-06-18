Marc Cucurella si è preso le prime pagine dei giornali spagnoli non per un gol con la Roja ai mondiali, rimasta impantanata sullo 0-0 contro Capo Verde, ma per aver firmato, in una trattativa lampo, con il Real Madrid. Acquistato dai Blancos per 55 milioni di euro dal Chelsea, l'ex terzino di Brighton e Getafe è, però, entrato nella storia per altre circostanze.

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Cucurella al Real Madrid: riscritta la storia

, come ben sappiamo, non rappresentano soltanto i due colossi del calcio spagnolo. Sono l'emblema di filosofie calcistiche e culturali diametralmente opposte. I due club non godevano di buoni rapporti, crollati definitivamente con lo scandalo. Proprio per questa serie di motivazioni, i trasferimenti diretti dalale viceversa si possono contare sulle dita di una mano.

Il caso più celebre coinvolse Luis Figo, stella del Barcellona, passata alle Merengues nel 2000, come promessa di Florentino Perez in caso di vittoria delle elezioni come presidente. Un trasferimento epocale che fece andare su tutte le furie i Culers, che accolsero il portoghese pallone d'oro, al ritorno al Camp Nou con la maglia Blanca, lanciandogli contro teste di cavallo, accendini, bottiglie e chi più ne ha più ne metta.

BARCELONA - NOVEMBER 23: Luis Figo del Real Madrid viene bombardato da razzi mentre cerca di calciare un calcio d'angolo durante la partita di Liga tra FC Barcelona e Real Madrid giocata al Nou Camp Stadium, Barcellona, Spagna, il 23 novembre 2002. (Photo by Firo Foto/Getty Images)

Memori di ciò che ha scatenato quell'episodio, i due club più titolati di Spagna hanno smesso di intavolare trattative dirette. Tuttavia, sono stati ben quattro i casi, nell'intera storia dei due giganti spagnoli, di calciatori formatisi nel settore giovanile Blaugrana ad essere finiti, successivamente, al Real Madrid. E Cucurella è soltanto l'ultimo arrivato di questa speciale classifica.

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La lista

Il primo a fare il percorso Barcellona - Madrid è stato, ala acquistata dalnel 1961 e rivenduta nel 1963 all', capace di mettere a segno 126 gol in otto stagioni con il. Trenta anni dopo, nel 1990, ilstrappa agli acerrimi rivali. Esordisce a soli 18 anni e dopo un paio di stagioni, il difensore e centrocampista spagnolo, passa nella capitale, dove resterà fino al 1997., centrocampista centrale, prima di Cucurella , era rimasto il terzo e ultimo calciatore cresciuto ne La Masia a passare a Valdebebas. L'estate del 2000, come detto precedentemente, è segnata dama, mentre tutta l'attenzione è focalizzata sull'ala ex, ilacquista dal. Non si è rivelato come uno dei migliori colpi della storia Blanca ma è comunque ricordato per essere entrato in questa speciale classifica.

LONDON, ENGLAND - APRIL 18: Vista generale all'interno dello stadio mentre Daniel Carvajal del Real Madrid lotta per il possesso con Marc Cucurella del Chelsea durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Chelsea FC e Real Madrid a Stamford Bridge il 18 aprile 2023 a Londra, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Cucurella è soltanto il quarto giocatore a compiere questa strana traiettoria. Impegnato negli USA con la Nazionale spagnola, il terzino ormai ex Chelsea ha firmato con il Real Madrid un contratto fino al 2032. 55 saranno i milioni da versare nelle casse dei Blues. Per lo spagnolo non c'è mai stato spazio al Barcellona, come dimostra l'unica presenza in Copa del Rey nella stagione 2017/18 contro il Murcia. Adesso l'occasione della vita alla corte di José Mourinho.

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